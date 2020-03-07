İmamlara koronavirüs ayarı: Hutbeyi kısalt

İslami İşler ve Bağışlar Genel Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, imamların Kur’an’dan sadece kısa iki ayet okutarak namazı 10 dakikada bitirmesi istendi.

İmamların ayrıca, kendilerine iletilen kısa hutbe metninin dışına çıkmamaları uyarısında bulunuldu.





Salgına karşı benzer uygulamaların hayata geçirildiği Suudi Arabistan’da umre geçici olarak yasaklanırken, İran’da geçen haftadan itibaren cuma namazları kılınmamaya başlandı.





Resmi verilere göre İran’da kava sayısı 3 bin 500’ü geçerken, 107 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan’da 5 Mart 2020 itibariyle sadece iki vaka tespit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise kayıtlara geçen 28 vaka bulunuyor.