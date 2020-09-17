İmamoğlu 1.853 taşıt kiralayacak

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayımladığı ihale şartnamesine göre, 565 sürücü personel çalıştırmak üzere toplam 1.851 taşıt kiralanacak.
Kiralanan taşıtlar 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında kullanılacak. 15 grupta taşıt standartları belirlendi.
KİRALANACAK ARAÇLAR
715 adet binek taşıt, 283 adet hafif ticari taşıt, 23 adet en az 8+1 kişilik çok amaçlı otomobil,188 adet 14 kişilik minibüs, 29 adet tek sıra kabinli kamyonet, 367 adet çift sıra kabinli kamyonet, 111 adet panelvan araç, 45 adet şehirlerarası cenaze aracı, 20 adet 27 kişilik otobüs, 25 adet 35 kişilik otobüs, 7 adet ağaç kasalı kamyon, 28 adet asgari 45 kişilik kamyon, 10 adet mobil iletişim aracı alımı yapılacak.
İhale 15 Ekim saat 11:00'de Bakırköy'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.