İmamoğlu: 15 Temmuz’dan önce terörist değil 15 Temmuz’dan sonra terörist, geç o işi

Özer’in ‘terör örgütü üyesi’ olduğu iddiasıyla tutuklanıp yerine kayyım atanmasına tepki gösteren İmamoğlu, ‘Ahmet Özer’i serbest bırakın’ çağrısı yaptı “Pek çok hukuk dışı uygulamayla Ahmet Özer Başkanımızın özgürlüğü elinden alınıyor, Esenyurtlu hemşehrilerimizin iradeleri gasp ediliyor” dedi.
İmamoğlu belediyeye açılan soruşturmalardan da söz ederek, “Bize karşı yürütülen bütün bu soruşturmalar, davalar, kayyım uygulamaları kendisini milletin üzerinde gören, bütün ülkenin sahibi kabul eden bir aklın kendi acizliğini ilan etmesinden başka bir şey değildir” diye konuştu.
İMAMOĞLU: ARKADAŞIMA TERÖRİST DİYEMEZSİN
İmamoğlu, Özer’in sabah beşte uyandırılarak eşinin yanından götürüldüğünü hatırlatarak, “Terörist diye adamı eşinin yanından alıp götürdün. Ahmet Özer’in yerine niye belediye meclisi seçsin demiyorsunuz da kayyım atıyorsunuz?” dedi.
AKP Grup Başkanvekili Murat Kant’tan da “Çünkü terör” sesi yükseldi.
‘SEN KİM OLUYORSUN DA…’
Kant’a Özer’e yönelik sözlerinden dolayı tepki gösteren İmamoğlu oldukça sinirlenerek, “Sen hakim misin? Sen kim oluyorsun da birinin terörist olup olmadığına karar veriyorsun? Böyle seçim kazanacağınıza mı inanıyorsunuz? Bugün senin başına bir şey gelse ben seni savunurum ama sen bunu yapamazsın. Birilerine terörist derseniz millet de sizin ağzınızı böyle kapatır. Seni adam yerine koymam. Benim arkadaşıma terörist diyemezsiniz” dedi.
‘BU MİLLETE ‘TERÖRİST’ DİYEREK SEÇİM KAZANAMAZSINIZ’
İmamoğlu, şöyle devam etti: “Bu millete terörist diye diye seçim kazanacağınızı sanıyorsunuz, kazanamazsınız. Geç o işi. Yok efendim 15 Temmuz’dan önce terörist değil 15 Temmuz’dan sonra terörist ya da 15 Temmuz’dan önce bir şey yaptıysan suçlu değil sonra suçlu. Seni adam yerine koymam ben. Bağırma oradan terbiyesiz. Yanımda ağzını açamazsın. Ne bağırıyorsun oradan, ben konuşuyorum, sen bağıramazsın, hadsiz seni. Yalakalık yapıyorsun. Benim arkadaşıma terörist demeyecek, diyemez.”