Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu 2 yıl hapsinin istenildiği dava ile ilgili konuştu /03 Mart 2021 20:53

İmamoğlu 2 yıl hapsinin istenildiği dava ile ilgili konuştu

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'un suç duyurusu üzerine hakkında açılan “hakaret” davasında savcılık mütalaasının açıklanması konusuna da değindi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Ordu Valisi  Seddar Yavuz'un suç duyurusu üzerine hakkında açılan “hakaret” davasında açıklanan savcılık mütalaasını soran gazetecilere, “Gündemi alabora etmek için çabalar bunlar” cevabını verdi.

“Bu ülkenin gerçekten kronik, kritik sorunları var; en büyüğü yoksulluk” diyen İmamoğlu, “Ona çare bulmak istiyoruz. İnsanların umutlarını büyütmek istiyoruz. Genç insanların, liyakatli bir şekilde işe girmelerini sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki ana yerleşkede, gazetecilerin hakkında açılan davayla ilgili sorusunu cevapladı. İmamoğlu, dönemin Ordu Valisi’nin suç duyurusu üzerine açılan “hakaret” davasında açıklanan savcılık mütalaasıyla ilgili değerlendirmesini soran gazetecilere, şu cevabını verdi:

“Bizim gündemimiz yoksulluk"

“Gündemi alabora etmek için çabalar bunlar. Bazı konularda gündem meydana getiriliyor, sonra bunlar buzluğa konuluyor. İstediği zaman buzluktan çıkartılıyor, istediği zaman gündemde parlatılıyor ve bunun üstünde tepinilmesi isteniyor. Ben, böyle yapmayacağım. Bu ülkenin gerçekten kronik, kritik sorunları var; en büyüğü yoksulluk. Sokakta yüzleşiyoruz. Ona çare bulmak istiyoruz. İnsanların umutlarını büyütmek istiyoruz. Genç insanların, liyakatli bir şekilde işe girmelerini sağlamak, umutla, bu ülkenin neresinde olursa olsun, adil bir ortamda bireyler olarak devletin bütün imkanlarından faydalandığı bir ortam var olsun istiyoruz. Bu sorunların çözümüyle mücadele ederken, burada yapılmaya çalışılan, alınmaya çalışılan kararlar üzerinden yorumda bulunmayacağım. Bizim gündemimiz yoksulluktur, fakirliktir. Umarım yargı, kalan süreçte en doğru kararı verir.”
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