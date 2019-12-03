İmamoğlu, 27 ülkenin büyükelçileriyle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB üyesi 27 ülkenin büyükelçileriyle buluştu.







AB ülkeleriyle yapılacak olası iş birliklerine İstanbul’u bekleyen büyük deprem üzerinden örnek veren İmamoğlu özetle şöyle konuştu:





DEPREM BÜYÜK ZARAR VERECEK: Dün, bugün bir deprem toplantımız, çalıştayımız vardı. Avrupa’dan ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarının katkılarıyla depremle ilgili toplantı yapıyoruz. Ne yazık ki bazı veriler, gerçekten çok çarpıcı. Hazırlıksız bir depremi yaşadığımız taktirde, İstanbul’un büyük bir ekonomik zarara uğrayacağı, 150 milyar doların üzerinde bir zararla ölçülebileceği konusunda uzman tespitleri var. Ne yazık ki 20 yıllık süreçte, olumsuz birtakım hamleler ya da bu sürecin yeterince dikkate alınmamasından ötürü, boşa geçmiş süreci bizim çok hızlı kapatmamız lazım.





SİZ DE ETKİLENİRSİNİZ: Depremle ilgili bilim insanlarının yaptığı bir çalışmayı, şöyle ifade edeyim: Depremden önce alınmayan 1 liralık maliyetin, depremden sonra 10 liralık zarara kadar büyüyebileceği konusunda bir takdirleri var. O bakımdan, bence böyle büyük bir ekonomik sürecin ya da zararın, aynı şekilde Avrupa’ya da zararı olacağı, yani dünyada her afetin, çevre ülkeleri de derinden etkileyebileceği hususundan hareketle şunu söyleyebilirim: Evet, bu konuda dahil, Avrupa’yla iş birliği yapmak, teknolojileri konuşmak, hatta bu konuda yatırımı desteklemekle ilgili süreçleri başlatmak arzusundayız.





DOĞUNUN MERKEZİ İSTANBUL: AB ile ülkemizin sıcak temaslarına dönük adımlar atabiliriz. Kültür, sanat, müzik, çok renklilik… İstanbul’un farklı yapısının Avrupa tarafından beğenildiğini biliyoruz. Avrupa’nın en önemli, en büyük şehirlerinden birinin İstanbul olduğunun farkındayız. Hatta bir iddiayla şunu söylemek isterim ki; Avrupa’nın doğusunun merkezi İstanbul’dur. Bu özelliğiyle beraber çok değerli buluşmalar planlayabiliriz. İstanbul’un güvenli bir merkez olduğunu, İstanbul’un demokrasi konusunda attığı cesur adımların karşılık bulması noktasında çok etkin buluşmalar tasarlayabiliriz.





BİR İNSAN ÖMRÜ KADAR BEKLEDİK: 1963’te AB ile imzaladığımız sürecin 57. yılındayız. O gün doğan bir insan, benden 8 yaş büyük olurdu. Bu süreç, çok uzamıştır ve bir insan ömrü kadar bir zaman dilimine doğru yaklaşmakta. Türkiye’yi en yakın tanıyan, gören, ülkelerimiz adına ülkemizde görev yapan insanlarsınız. Sizler, ülkelerinizin birer büyükelçilerisiniz. Bizim için çok değerlisiniz. Ama burada görev yapan her büyükelçinin aslında Türkiye’miz için de fahri elçiler olduğunu düşünüyorum. Bu konuda göreviniz bittiğinde iyi duygularla bu ülkeden ayrılmanızı isteriz.





AB, TÜRKİYE’NİN PARÇASIDIR: Artık bu ilişkinin daha fazla yaşlanmaması adına sizlerin de özel bir ilgi ile Türkiye-AB ilişkileri üzerine yaklaşmanızı ve önemsemenizi çok arzu ediyorum. AB, Türkiye’nin bir parçasıdır. Türkiye de AB’nin bir parçasıdır. AB’nin doğusundaki en önemli merkezin Türkiye olduğunu hatırlatmak isterim. İnanıyorum ki; bunu her yerde söylüyoruz, İstanbul’da atılacak güzel adımlar, iyi başlangıçlar, kısa zamanda Türkiye’ye yayılır. Bu başlangıç, pozitif ortam, popülizmden uzak, demokrasi inancı tam süreç, göreceksiniz tümüyle Ortadoğu’ya da etki yaratacaktır. Bu süreç, aynı zamanda Avrupa’yı, dolayısıyla dünyayı da etkileyecektir. Bu sürece ilgi duymaya, etkin rol almaya ve bizlerle beraber sürdürülebilir ilişkiler kurmaya sizleri davet ediyorum.