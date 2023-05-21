Ekrem İmamoğlu, İstanbul Maltepe’de “Demokrasi Neferleri Buluşması”nda konuştu. İmamoğlu’nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:





“14 Mayıs’ta devletin tüm imkanlarının kullanılmasına rağmen hükümet milletimizden güven oyu alamamıştır. 28 Mayıs’ta bir sistem sorgulanacak. O sistemin gidişini isteyenler Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Dolayısıyla bu önümüzdeki önemli final maçında kim ne yapmış ne demiş önemi yok. Bu yepyeni sıfırdan bir maç. 28 Mayıs’a 0-0 başlayacağız. Vatandaşlarımız ortaya koyacağı performansa göre değerlendirme yapacak ve asıl kararını 28 Mayıs’ta verecek. Milletimiz iktidarı kime vereceği konusunda çok önemli bir değerlendirme yapacak. Final maçı haftaya.





SANDIK HAKİMİYETİNİ SAĞLAMAK EN ÖNEMLİ KONU



Bu süreçte sandık hakimiyetini sağlamak en önemli konu. Sandığa hakim olmak seçimden önce başlayan bir süreçtir, her dakikası mühimdir. Sizler aynı zamanda mahallerinizdeki sorumlu insanlarsınız. Lütfen seçim sürecinde göreviniz olduğunu unutmayın. Bu görevi yapmak seçim sabahı herkesten önce uykusunu almış, morali yüksek seçim sandığında görevini almış demektir.





SEÇİM TEK BİR OYLA BİLE KAZANILIR

Aslanlar gibi diri ve hazır umutlu ve inançlı olacağız. En erken ve güçlü biçimde sandığın başında olacağız ki işlerin sıkı tutulduğunu görüp anlasınlar. Asla onlara müsaade etmeyeceğimiz net olarak görsünler. Tek bir oyun bile boşa gitmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Seçim tek bir oyla bile kazanılır. Her bir oyun bize seçime kazandıracak o kritik oy olduğunu bilerek hareket edeceğiz. Vatandaşımızın her bir oyu namusumuzdur. Onun için mücadele edeceğiz. Son ana kadar aynı ciddiyetler görevimizin başında olacağız. Sandıkları terk etmekmiş öyle bir şey yok. Türkiye’nin neferlerine öyle davranmak yakışmaz.





ONLARIN ANADOLU AJANSI NUMARALARINI DA BİLİYORUZ. ONLAR BİZE SÖKMEZ



Biz doğru bildiğimiz yolda sonunu düşünmeden yola çıkmış insanlarız. O gün sandıklarda 1 milyon kişi olacağız. Karamsarlığa, yılgınlığa yer yok. Unutmayın bu ülkeye demokrasi getirmekten kimse bizi alı koyamadı, koyamayacak. Onların Anadolu Ajansı numaralarını da biliyoruz. Onlar bize sökmez.





SANDIĞI PROTESTO ETMENİN, EVDE KALMANIN MALİYETİ ÇOK YÜKSEK OLACAKTIR

Bu iktidardan kurtulmak zorundayız, bu bir avuç insan dışında herkes mutlu olacak göreceğiz. Biz seçimi kazandığımızda millet kazanacak. Sandığı protesto etmenin, evde kalmanın maliyeti çok yüksek olacaktır. Mutlaka sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Oyunuzu kullanırken derin düşünün. Sadece kendinizi için değil çocuklarınız için düşünün.