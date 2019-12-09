İmamoğlu 3 kararı veto etti

sol.org.tr'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk kez veto hakkını kullanarak, İBB Meclisi’nin ekim ve kasım aylarında aldığı 3 kararı Meclis'e iade etti.





Söz konusu kararlar çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubu'nun oylarıyla alınmıştı.





İmamoğlu’nun veto ettiği kararlar şunlar:





(9.) Şişli – Esenler – Kağıthane – Başakşehir - Eyüpsultan ve Beşiktaş İlçelerinde bulunan muhtelif parsellerin park alanına alınmasına ilişkin, 17.10.2019 tarih ve 702 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmek üzere meclise iadesi hk. Başkanlık Makamı teklifi (2019/804)





(10.) Başakşehir ve Tuzla İlçeleri muhtelif ada ve parselde bulunan taşınmazların, park, yol, deprem ve toplanma alanı olarak plan değişikliği yapılmasına ilişkin, 17.10.2019 tarih ve 703 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmek üzere meclise iadesi hk. Başkanlık Makamı teklifi (2019/807)





(182.) Muhtelif ilçelerde bulunan taşınmazlara ilişkin devir ve tahsis işlemlerine ilişkin (12 adet dosya) 27.11.2019 tarih ve 934 sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmek üzere Meclise İadesi hk. Başkanlık Makamı teklifi (2019/937)





KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın Kanal İstanbul için bakanlıklar ve İBB arasında imzalanan protokoller bulunduğuna yönelik açıklamasına tepki gösterdi.





İmamoğlu, “23 Haziran 2019’da geçmişe dönük bu ve bu tür bütün anlaşmaları halk iptal etti. Hiçbir hukuki geçerliliği olmayan anlaşmalar” dedi.