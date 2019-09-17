Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu açıkladı: İkinci sandalye de... /17 Eylül 2019 21:37

İmamoğlu açıkladı: İkinci sandalye de...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında 'kırık sandalye' konusuna da değindi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, Beştepe'deki buluşmayla ilgili "İyi tarafından bakmalı herkes. Her şeye rağmen pozitif bir buluşmaydı. Bizim uzun zamandır böyle bir talebimiz vardı. Belediye başkanı olarak İstanbul'u konuşmak istediğimi söylemiştim. Bence değerli bir toplantı yapıldı. 6 maddelik taleplerimiz olmuştu. Bundan sonraki sürecin bütünüyle diyalogla yürütülmesi konusunda bir talebimiz oldu. Bu talebimizin kabul edilmesi açıkçası iyi bir gelişmeydi" dedi.

'İKİNCİ SANDALYE DE SIKINTILIYDI ÜÇÜNCÜYÜ VERDİLER'

Kırık sandalye konusuna da değinen İmamoğlu, "Günün bu kısmından daha çok sandalye kısmının konuşulduğunun farkındayım. Herkesin sandalyesi belliydi. Naklen yayından sonra ben konuşmamı yaptım. Sonra sandalye kırıldı, hafif yere düştük haliyle. Hatta ikinci sandalye de sıkıntılıydı, üçüncüyü verdiler. Cumhurbaşkanı 'sandalyeyi kırdın israf ediyorsun' dedi. Ben de 'olsun, ikinciye sağlam otururuz' dedim. Tabii ki seçimin yenilenmesine göndermeydi. Oradaki süreci talihsizlik olarak yorumluyorum, her ne kadar kamuoyu böyle yorumlamasa da" diye konuştu. (sol.org.tr)
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