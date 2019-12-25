İmamoğlu açıkladı: Kanal İstanbul'da en büyük üç arazi Araplara satılmış

İmamoğlu’nun açıklamalarında öne çıkan bir ayrıntı ise Kanal İstanbul projesinin yapılacağı bölgede yaşanan arsa hareketliliğine ilişkin oldu. Projenin gündeme geldiği 2011 yılından itibaren bölgedeki arsa hareketinin 30 milyon metrekareyi bulduğuna dikkat çeken İmamoğlu, en büyük arazisi olan ilk üç şirketin ise Araplara ait olduğunu açıkladı. İmamoğlu, “Tarım alanı olan bu alanlara bu ilgi niye?” diye sordu.

İmamoğlu, ''Kanal İstanbul alanında 30 milyon arazi alınmış. En büyük arazisi olan ilk üç şirket de Arap şirketi.'' diye konuştu