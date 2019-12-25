Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu açıkladı: Kanal İstanbul'da en büyük üç arazi Araplara satılmış /25 Aralık 2019 11:41

İmamoğlu açıkladı: Kanal İstanbul'da en büyük üç arazi Araplara satılmış

Erdoğan’ın yakında ihalesine başlanacağını duyurduğu Kanal İstanbul projesi ile ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir basın toplantısı düzenleyerek Kanal İstanbul’un vereceği zararları 15 maddede açıkladı.

İmamoğlu: Kanal İstanbul alanında en büyük araziyi üç Arap şirket almış

İmamoğlu’nun açıklamalarında öne çıkan bir ayrıntı ise Kanal İstanbul projesinin yapılacağı bölgede yaşanan arsa hareketliliğine ilişkin oldu. Projenin gündeme geldiği 2011 yılından itibaren bölgedeki arsa hareketinin 30 milyon metrekareyi bulduğuna dikkat çeken İmamoğlu, en büyük arazisi olan ilk üç şirketin ise Araplara ait olduğunu açıkladı. İmamoğlu, “Tarım alanı olan bu alanlara bu ilgi niye?” diye sordu.
İmamoğlu, ''Kanal İstanbul alanında 30 milyon arazi alınmış. En büyük arazisi olan ilk üç şirket de Arap şirketi.'' diye konuştu
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