İmamoğlu: ”Ahmet Özer’in Tahliyesi moral oldu, görevinin başına dönmesini diliyorum”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li belediyelere yönelik başlatılan “Aziz İhsan Suç Örgütü” soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yurt dışı yasağı getirilerek tahliye 11 Kasım’da tahliye edilmişti.



İBB Başkanı ve CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi Ahmet Özer’in tahliye edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



“Sevgili Ahmet Özer başkanımızın, değerli hocam ve dostumun bu fırtınalı günlerde tahliye edilmesi moral ve inancımızı çok büyüttü.



Silivri’deki duruşu, cesareti, kararlılığı ve ortaya koyduğu bilgeliği hepimiz için çok değerliydi.



Bir an evvel Esenyurt’taki görevinin başına dönmesini diliyorum.



Kendisinin Türkiye’ye çok büyük faydalar sunacak çalışmaları olacağına eminim.



Başkanımızın sözlerinin herkesin kulağında çınlaması gerekir: “Ülkenin yarısını dışlamakla barışı nasıl getireceğiz?”



Ahmet Özer Başkanım; inşallah bir gün huzur ve barış yolunda yürüyecek, yarım kalan kalplerin birleştiği bir Türkiye’ye uyanacağız.



Sevgi ve hasretle…”