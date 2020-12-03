Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu, AKP dönemi yolsuzluk dosyalarını açıyor /03 Aralık 2020 19:20

İmamoğlu, AKP dönemi yolsuzluk dosyalarını açıyor

AKP belediyeleri israf, yolsuzluk ve usulsüzlük tartışmalarıyla sık sık gündeme geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP döneminde yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin dosyaları açmaya hazırlanıyor.

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Ekrem İmamoğlu, AKP dönemiyle ilgili araştırmaların devam ettiğini, yaklaşık 40 dosya üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Halk TV’den Şirin Payzın’ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Teftiş Kurulu yöneticilerini istedikleri anlamda atayabilmelerinin üzerinden daha iki-üç ay geçtiğini belirtti. 

İmamoğlu dosyalara ilişkin şunları söyledi:

“Şu anda belki 40’a yakın, belki daha fazla süreci devam eden dosyalar var. İhale var, geçmişte şimdiden daha pahalıya yapılmış iş var, zimmet var, kamu zararı var. Birçok konu var. Şu an dosyaları devam ediyor. Bunlar olgunlaşacak, belli bir seviyeye gelecek. Netleşeceğiz ve suç duyurusu veya dava açma gibi hususlar oluşunca bunları kamuoyu ile tek tek paylaşacağız.”

İmamoğlu, kendisine yönelik suikast hazırlığı iddialarına ilişkin de konuştu:

"Bir istihbarat notu var, deniliyor ki, 'Evet böyle bir tehdit istihbaratı var, bununla ilgili gerekli tedbirleri alın'. Adı geçen terör örgütlerinin ismi veriliyor.Baktım ki benim hareket alanımla ilgili tedbir alıyorlar. Bu konuda uyarılar sıklaşınca 'Ne oluyor arkadaşlar?' dedim, böyle bir notun geldiğini emniyet tarafından, kendilerinin de bunu ekine koyarak valiliği bilgilendirme ve tedbir almak gerekiyorsa tedbir alma noktasında valiliğe bir yazı yazdıklarını bana anlattılar. Konu bizde bu kadar, konuyla ilgili başka hiçbir detay yok. Çıkan haberlerde başka detaylar da var, bu bilgilerin muhatabı İçişleri Bakanlığı, emniyet güçlerimiz. Benim şu an aktarabileceğim şeyler bunlar."
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