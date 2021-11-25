İmamoğlu AKP'li meclis üyesinin mikrofonunu kapattı

Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasım ayı birleşimi İstanbul Kongre Merkezi Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda, AKP'li Meclis üyesi Muhammet Kaynar ile arasında gerginlik yaşandı.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen Osmanlı Arşiv Külliyesi'nin Kağıthane ilçesi, Talatpaşa Mahallesinde bulunan binasının bir kısmının tekrar Osmanlı Arşiv Külliyesi'ne tahsisi gündeme geldi. Gündem teklifi için söz alan İBB AK Parti Meclis Üyesi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB'nin, Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan 2 yıldır süren kullanımı nedeniyle 16 milyon lira ecrimisil talep ettiğini iddia etti. Kaynar, "Osmanlı yadigarı arşivler, işgalci pozisyonuna sokulmuş rencide edilmiştir. Bu bir utanç tablosudur" dedi.





CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar ise Kaynar'ın konuşmasına "Muhammet bey hamaset yaparak konuya yaklaşıyor. Kamu kurumu, başka kamu kurumuna ecrimisil kesemez diyor ama daha önce bunun örnekleri var" diyerek cevap verdi.





MİKROFONU KAPATTI





Ardından İmamoğlu, AKP'li Muhammet Kaynar ayağa kalkarak ısrarla söz istedi. İmamoğlu “Yerine otur, nefes al, söz vereceğim” dedi.





Kaynar, mikrofonu açılınca “Yılda bir defa buraya gelip burada şov yapmaya çalışmayın, burası meclis” deyince İmamoğlu mikrofonu kapattırdı.





Başkan İmamoğlu'nun direktifiyle oylamaya geçildi. Bunun üzerine AKP grubu masalara vurarak tepki gösterdi. Karar oy çokluğu ile geçti.





AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu söz alarak İmamoğlu'nun kendilerine 'gereksiz' dediğini iddia etti. Göksu, "Meclisin en büyük grubu gereksizlikle itham ettiniz. Grup sözcümüz söz istedi vermediniz. Şimdi sessizce dinleyeceğiz sonra gereken yanıtı vereceğiz" dedi.





İddiaları reddeden İmamoğlu, “Gereksiz demedim, ‘gereksiz ifadeler kullandılar' dedim. Hiçbir gruba gereksiz demedim. Bu senin kaçınca yanılman? Belki sağından solundan yanlış cümleler duymuş olabilirsin. Hala gereksiz ifadeler kullanılmaya devam ediyor” dedi.