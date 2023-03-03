Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu, Ankara'da Kılıçdaroğlu ile görüşecek /03 Mart 2023 21:20

İmamoğlu, Ankara'da Kılıçdaroğlu ile görüşecek

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için çağrı yaptığı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da görüşecek.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrı yaptı.

Açıklamanın ardından gözler İmamoğlu ve Yavaş'a çevrildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Mollaveisoğlu, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’ya gidiyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşecek.  Akşener’in adaylığını kabul etmesi mümkün değil ancak görüşme trafiğinde gerginliğin büyümemesi için Akşener de olacak bilgisini aldım" ifadelerini kullandı.
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