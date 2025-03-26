İmamoğlu ant içti: ‘Burunlarından fitil fitil getireceğim’

19 Mart 2025'te gözaltına alınıp 23 Mart 2025'e kadar Vatan Emniyet'te gözaltında tutulan, 23 Mart 2025 sabahı tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı eve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cezaevinde ikinci mektubunu yazdı.





“Milletimiz büyüktür diyerek sizi selamlıyorum" sözleriyle mektubuna başlayan İmamoğlu, Saraçhane'de devam eden protestoları izlediğini belirtti. “Yiğidim Aslanım” şarkısını dinlediğini vurgulayan İmamoğlu, protestolara katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.





'ANT OLSUN'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre iktidara yakın medya kuruluşlarının yayınlarına tepki gösteren İmamoğlu, TRT'yi eleştirerek, "Buradan bir uyarıda bulunmak isterim. Bir süre, dün akşam ilk kez hepimizin vergileri ile yayın yapan TRT başta olmak üzere, iktidar yalakası kanallara ilk kez hayatımda bu kadar bakma fırsatı buldum. Tam bir rezalet, yalan, iftira; namusa, haysiyete dil uzatma. Koca insanlar utanmadan, nasıl bu denli kötü olabilir? Hepsinin, tüm bu yalancıların, yalakaların, Ramazan ayında kul hakkı yiyenlerin burnundan fitil fitil getireceğim ve ömrüm var oldukça hukuki haklarımı arayacağım. And olsun!" ifadelerini kullandı.





SANDIK VURGUSU

"Bütün bu sorunları çözeceğiz" diyen İmamoğlu, "Bu atmosferi yaratan, bize yaşatan tek kişi var. Ankara’da kapalı kapılar ardından Türkiye’yi yönetmek değil koltuğunu korumak için Ramazan’da kul hakkı yemek dahil her yolu mübah gören tek kişiyi milletçe göndereceğiz, sandıkta göndereceğiz" dedi.





Tüm vatandaşları Saraçhane'deki iftar sofrasına davet eden İBB Başkanı İmamoğlu, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Başaracağız" dedi.