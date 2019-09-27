İmamoğlu arı kovanına çomak soktu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarihi Sirkeci ve Haydarpaşa garlarının bazı bölümlerini kiraya verileceğini açıkladı.





Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu söz konusu yerlerin tümünü kiralamak için ihaleye gireceklerini kaydetti.





ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN İLGİNÇ AÇIKLAMA





Sirkeci Garı'nın 4 bin 170, Haydarpaşa Garı'nın 25 bin 50 metrekaresi firmalara kiralanıyor. İmamoğlu, bu yerlerin tümünü kiralamak için ihaleye gireceklerini söyledi.







İmamoğlu'nun beyanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı rahatsız etti.





İhalenin ticari maksatla düzenlenmediğini belirten bakanlık, kültür ve sanat etkinlikleri için yeni alanlar açılmasını hedeflediklerini iddia etti.





BELEDİYE REKABET ORTAMINA ZARAR VERECEKMİŞ!





Açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veya iştiraklerinin böylesine bir ihaleye girmesi durumunda, ihale sonrası su, doğal gaz bağlatılması gibi hizmetleri Büyükşehir Belediyesi'nden, iş yeri açma ve işletme izinlerini ise ilçe belediyelerinden alacakları için belediyeyle ihalede yarışmak, diğer katılımcılarda caydırıcı etki edecek ve ihaleye katılımı azaltacaktır." ifadeleri dikkati çekti.





"İhalenin olmazsa olmaz kuralı olan rekabet ortamı sağlanamayacaktır." denilen açıklamada, "Oysa sözü edilen ihalede maksat, mülk sahibi olan idareye gelir sağlamak ve kültür sanat etkinliklerine imkân oluşturmaktır.” denildi.





İMAMOĞLU: İHALEYE HALK ADINA BELEDİYE OLARAK KATILACAĞIMIZI DUYURALIM





İmamoğlu, Habertürk TV'de katıldığı programda, "Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı ihaleye çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tümüyle almak için ihaleye gireceğiz. Turizm, kültürel, sosyal hizmetler diye çıktı. Biz orada kararlı şekilde İstanbul halkı adına belediye olarak katılacağımızı duyuralım." ifadelerini kullanmıştı.





20'nci yüzyılın başında inşâ ediler Haydarpaşa Garı, Alman mimarisinin nadide numunelerinden biri olarak gösteriliyor.





HAYDARPAŞA GARI 1908 YILINDA HİZMET VERMEYE BAŞLADI



