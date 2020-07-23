Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu Ayasofya'daki VIP cumaya davet edilmedi /23 Temmuz 2020 14:44

İmamoğlu Ayasofya'daki VIP cumaya davet edilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekremi İmamoğlu, Ayasofya’da yarın kılınacak ilk cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan kendisine davet gelmediğini açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk' kitabının Kadıköy İstanbul Kitapçısı'nda gerçekleştirilen tanıtımı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ayasofya'da yarın kılınacak cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kendisine davet gelmediğini belirten İmamoğlu, "Davetiye gelmedi. Büyükşehir belediyesi olarak üzerimize düşen bütün vazifeleri yerine getiriyoruz. Sayın Valimizle konuştuk. Görevlendirme istedi. Hem genel sekreterimizi hem de genel sekreter yardımcılarımızı görevlendirdik" dedi.

İmamoğlu devamında şu bilgileri verdi:

"Orada on binlerce seccade dağıtımından tutun, bütün tuvaletleri lavaboları hizmete sokmaktan tutun, İETT otobüslerinin Yenikapı'da araçların park edilip taşınmasına varıncaya kadar lojistik, güvenlik, temizlik bütün ekiplerimizle Sultanahmet civarında, Valiliğimizin ön gördüğü ne varsa yerine getiriyoruz. Yarın Ayasofya Camii'nde düzenlenecek cuma namazı süresince bütün tedbirlerin alınması konusunda arkadaşlarım gereken vazifesini yerine getiriyor. Bana davetiye gelmedi. Her vatandaş gibi benim çalışma arkadaşlarımdan isteyen herkes gidebilir. Ben yarın Ankara'dayım. Hacı Bayram Veli Camii'ndeyim."
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