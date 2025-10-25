İmamoğlu: Başaracağız, hiç olmadığı kadar inançlıyım





‘DÜŞÜNCELER BASIYOR KAFAMI’





MİLLETİN PARASINI MİLLETE DAĞITMAK





‘BU İSTİKAMETTEN MİLİM SAPMAK YOK’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 200 günü aşkın süredir tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden bir mektup yayımlayarak kamuoyuna seslendi. Eşi Dilek İmamoğlu’nun paylaştığı videoda İmamoğlu, yaşadıklarını ve duygularını aktardı.İmamoğlu, mektubunda cezaevinde geçirdiği zamanı ve günlük rutinini de paylaştı.Sabahları 07:30’da uyandığını, cezaevi avlusunda gökyüzüne bakarak moral bulduğunu belirten İmamoğlu, “Gökyüzünü seyredebiliyorum. Özellikle hava güneşliyse değme keyfime. Fakat yağmurluysa da girmiyorum hemen içeri. Bizim oraları hatırlatıyor diye herhalde. Bir de rahmetin tenime değmesi beni biraz daha özgür hissettiriyor” dedi.İmamoğlu, cezaevinde geçirdiği zamanı okumak ve yazmakla değerlendirdiğini, fiziksel ihtiyaçların ardından zihinsel yoğunluk yaşadığını belirtti. Ülkesi, ailesi ve halkı hakkında sıkça düşündüğünü ifade etti:“Fiziksel manada yapacak bir işim kalmayınca düşünceler basıyor kafamı. Ülkemi, çocuklarımı, seni düşünüyorum koğuşumun duvarlarını seyrederken. Türkiye’nin geleceği, çözülmeyi bekleyen problemlerimiz, hukukun üstünlüğü ilkesinin hiçe sayılması…”İmamoğlu, Türkiye’nin mevcut durumundan çıkmanın önemine dikkat çekerek, bu durumun kendisinde korku yaratmadığını, aksine daha kararlı ve umutlu olduğunu vurguladı:“Fakat bu endişe ne bir korku ne bir yılgınlık yaratıyor bende. Çünkü ülkemizi düştüğü bu zor durumdan çıkarmak hiç bu denli önemli olmamıştı.”İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptıkları görüşmelerin kendisine moral verdiğini belirtti ve “İlk günden beri bir an olsun ziyaretime gelmeyi bırakmadı” dedi. Bu görüşmelerin, birlikte ülkeleri için çözüm arayışlarına katkı sağladığını söyledi.İmamoğlu, İBB döneminde hayata geçirdiği halkçı projelere atıfta bulunarak, benzer hizmetleri ülke geneline yaymak için hazırlandığını belirtti: “Sen kimin parasını kime dağıtıyorsun diyerek o dönemki vaatlerimi eleştirenlere Halk Süt, annelere ücretsiz ulaşım, kreş, yurt, öğrencilere burs, kent lokantası gibi halkçı hizmetlerle milletin parasını millete dağıtıyorum diyerek cevap verdim. Şimdi tüm bu hizmetleri tüm Türkiye’ye yaymak için hazırlanıyorum.”İmamoğlu, tutukluluğu sırasında yaşadığı bir SEGBİS görüşmesini anlatırken, hukuki sürecin nasıl işlediğine dair dikkat çeken bir örnek verdi: “Bu bir trajedidir. Fakat bunu bir trajedidir diyerek sineye çekecek bir adam olmadığımı en iyi sen biliyorsun.”İmamoğlu, mektubunun sonunda demokrasi, adalet ve halk hizmeti anlayışına olan kararlılığını yineleyerek, mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı: “Bu istikametten bir milim sapmak yok. Bu anlayışa karşı mücadeleyi yeni doğan bebekler için, umudumuz olan çocuklar için, geleceğimizin teminatı gençler için, bu ülkeye yıllarını vermiş yaşlılar için vereceğim.”İmamoğlu, halktan aldığı güçle mücadeleye devam edeceğini ve bu süreçten hiç olmadığı kadar umutlu olduğunu belirtti: “Sonsuz bir kararlılıkla Cumhuriyet için, demokrasi için, adalet için vereceğim. Varsın prangalar vursunlar. Varsın zindanlara kapatsınlar. Ben bu duygularla burada çok huzurluyum. Kararlıyım, güçlüyüm, umutluyum ve başaracağımıza dair hiç olmadığım kadar inançlıyım.”