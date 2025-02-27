İmamoğlu beklenen açıklamasını yaptı: İşte yol haritası!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı sıfatıyla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen “Gel, Seç, Tarihe Geç” ön seçim toplantısında açıklamalarda bulundu.





ÖZEL VE İMAMOĞLU BİR ARADA

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte geldi. Öte yandan toplantıya CHP'li milletvekilleri de katıldı.





'TARİHİ EŞİKTEYİZ'

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, "Tarihi bir eşikteyiz. 21. yüzyılın ilk çeyreği geride kalırken dünyanın büyük belirsizlikler geçirdiği bir dönemin içindeyiz" dedi.





İMAMOĞLU YOL HARİTASINI AÇIKLADI

Selin Sayek Böke'den sonra kürsüye çıkan İBB Başkanı İmamoğlu, konuşmasına Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına tepki göstererek başladı.





"Ne yazık ki yine bu sabah aylardır ülkemize yaşatılan utanç verici ve gerçekten insanlarımızın yaşamlarıyla ilgili dahi tereddüte düşüren uygulamalardan birisini yaşamanın utancı içindeyiz" diyen İmamoğlu, "Beykoz'da devlet adabını bilen, insanlarla iyi diyalog kurmuş, kendini sevdirmiş Alaattin Köseler, sabah 04.00 sularında evine polis baskınıyla giriliyor ve gözaltına alınıyor" ifadelerini kullandı.





İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;





"O sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek. Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar. Tarihin en büyük hezimetini onlara yaşatacak olan on binlerce insan var. Onlara güle güle demeyi, onları göndermeyi dört gözle bekliyorum. Bu hukuksuz uygulamaların, 86 milyon insanımızdan bir kişinin de başına gelsin diyecek hiç kimse bu salonda yok.





'ÖNEMLİ BİR KAVŞAKTAYIZ'

Bugün partimizin Türkiye tarihinde ilk kez, dünyada çok az, Cumhurbaşkanı adayını bir partinin üyeleri seçsin diye yola çıkışının ilk günü, ilk duyurusu.





Hepimiz bir kavşaktayız. Tarihimizin önemli bir kavşağında, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında yeni rotasını tayin etmenin eşiğindeyiz. Bugün yine, yeniden, hep birlikte yola çıkıyoruz. Dünya yeniden kurulurken Türkiye'nin bu yeni dünyada nasıl yer alacağına karar vereceğiz. 102 yıldır en önemli kavşaklarda en önemli kararları CHP verdi. 1923'ten bu yana yasalar önünde herkesin eşit olduğu bir Cumhuriyet'te yaşıyor olmamızda bizim partimizin imzası var.





1923'te İzmir İktisat Kongresi'nde, 1929'da Dünya Ekonomik Buhranı'nda milli bir ekonomi kurulmasında bizim imzamız var. Türkiye'nin çok partili demokrasiye geçişini de biz sağladık. Yenildiği rakibine olgunlukla iktidarı teslim eden de biz olduk.





'KRİZLERDEN KORUYAMAYAN İKTİDARIN ELİNE DÜŞTÜK'

1980'den sonra aynı kabiliyeti gösteremedik. Milletin kabahatinden değil, kendi eksikliklerimizden iktidar olamadık. Biz iktidar olamadıkça Türkiye'miz sosyal hukuk devleti olmaktan uzaklaştı. Yıllar içerisinde daha da otoriterleşen, krizlerden koruyamayan iktidarların eline düştük. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına köklü kurulları zayıflamış bir devletle, işlevsizleşmiş bir Meclis'le, demokratik dünyadan uzaklaşmış bir ülkeyle, yarısı yoksullaşmış bir nüfusla girdik.





'BUGÜN YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ'

Milletimizi yeniden devletin sahibi yapma yolculuğuna çıkıyoruz.





CHP değişirse, Türkiye değişir. CHP silkindi, değişmeye başladı. Değişimi başlattı. 2023 kurultayında üzerindeki o seçim sonrası çökmüşlüğü, kaybedilen genel seçim sonrası umutsuzluğu attı. 31 Mart 2024 gününden bugüne Türkiye'nin birinci partisiyiz. Biz artık yola çıkmak zorunda olduğumuzu ilan etmeliyiz. CHP'yi değişimi başlattık, güçlendirdik, şimdi sıra Türkiye'yi değiştirmekte. Bugün bu yola çıkıyoruz.





'RAKİMİZ BÜYÜK BİR PANİK YAŞIYOR'

Bir karar vereceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyecek ve büyük ve kutlu bir yolculuğa başlayacağız. Partimiz cumhurbaşkanı adayını belirleme kararı vermiştir. Rakibimiz büyük bir panik yaşıyor. Çünkü onlar bugüne kadar kendilerine rakipsiz zannettiler. Rakiplerini kendileri belirleyebilir zannettiler, iktidarlarını sonsuz zannettiler.





Benim hakkımda 25 yıla varan hapis cezası kurguladılar ve istiyorlar. Zavallılar, çaresizler, acizler... CHP halkın kendisidir, halktır halk! Halkı durduramazsın, halkı engelleyemezsin, halkı kapatamazsın. Ekrem İmamoğlu da bu halkın, bu milletin evladıdır. Onu milletin evinden alamazsın. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmazlarsa kurtulurlar. Bu salonda kaç tane Ekrem İmamoğlu var biliyor musunuz?





'İMAMOĞLU BU YOLCULUKTA KENDİ ADINA ADAY DEĞİL'

Ekrem İmamoğlu bu yolculukta kendi adına aday değil? Diyeceksiniz ki 'ha Ekrem İmamoğlu aday, ha ben adayım'. Bu şekilde bakacaksınız. Milletin seçimini, tercihini, iradesini yüz üstü bırakacağımızı zannediyorlar. Bu kararlı gözlerden şunu görebilirsiniz, o bir çift mavi gözdeki kararlılığı görebilirsiniz.





Bizim tek derdimiz ve tek hayalimiz var; bir avuç insanının yerle bir ettiği devlet yapısını, hukuk sistemine, eğitimi, sağlığı yeniden inşa etmek. Devleti bir avuç insanın değil, milletin çıkarlarının bekçisi haline getirmek.





'KORKMAYA DEVAM ETSİNLER'

O bir avuç insan korkmaya devam etsin. Çünkü onlar ülkeyi seçimsiz, sandıksız yönetme hevesi kuruyorlar. Biz onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Müsterih olun, içinizi ferah tutun; şafak söküyor. Bu düzeni yeniden değiştirmek, Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere yükseltmek için yolculuğa çıkıyoruz.





Yükü omuzlamanın vakti gelmiştir. Sorumluluk almak için kendimize güveniyoruz. Sağlam bir plana ve bu planı hayata geçirecek güçlü bir kadroya sahibiz. Sadece bir avuç insanın değil, milletimizin evlatlarıdır. Biz bu yozlaşmanın ve çürümenin pençesinde nefes almaya çalışırken dünya yeni bir döneme giriyor. Küresel ve bölgesel olarak yeni ittifaklar kuruluyor.





'TEK BİR DAKİKA BİLE KALMADI'

Bu yeni döneme milletin yoksullaştırılmış, adaletten uzaklaşmış, ekonomis güçsüz bir ülke olarak giriyoruz. Ekonomiyi düzeltmenin tek yolunun tek yolunun ülke ülke gezip para bulmak olduğunu düşünüyorlar. Türkiye'nin artık bu tarz siyasi oyunlarla, hukuki baskılarla, koltuğunu korumak için üretilen siyasi çatışmalara vakit ayıracak tek bir dakikası bile kalmamıştır.





'PLANIMIZ, PROGRAMIMIZ HAZIRIZ'

Milli Endüstri Stratejimizi hayata geçirmek zorundayız. Ülkemiz yozlaşmayı artık kaldıramaz. Planımız, programımız hazır. Emaneti teslim almaya, milletimize hizmet etmeye hazırız. Bunu biliyor ve görüyoruz. Milletimiz yapılan bütün yanlışları sessiz ve sakin bir şekilde hafızasına kaydediyor.





Birilerinin koltuk ihtirasları ve yargı kumpasları varsa bizim insanımızın da vicdanı ve onların tahmin edemeyeceği kadar güçlü hafızası var. Milletimiz egemenliğin gerçek sahibi olduğunu gösterecek, önündeki tüm engelleri güçlü iradesiyle ortadan kaldıracaktır.





23 yıllık iktidarın kibrine kapılmış, zamanı dolmuş bir yönetimle karşı karşıyayız. Bugün Türkiye'yi değil, milletin istikbalini değil, kendi istikbalini düşünen bir iktidarın tasallutu altındayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye yoksullaştı. Millet iradesinin gücü zayıflatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koskoca ülkeyi kendi başına yönetemedi. Cumhurbaşkanı adına yetki kullanan bürokratik bir oligarşi oluştu. Cumhurbaşkanı Sistemi devreye girdiğinden bu yana bütün gücü kendinde topladığını zanneden, 2018'den bu yana ülkeyi yönetemediğinin göstergesidir.





Bu iktidarın demokrasiyle ilişkisini koparmış durumda. Bu iktidar demokrasiyle ilişkisini koparmış durumda. Bu ülkede yargıçlar ve savcılar siyasilerden daha fazla konuşuluyorsa çok büyük bir sorun var demektir.





'CUMHURBAŞKANI'NA SESLENİYORUM...'

Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum; bu insanların konuşulması sadece muhalefet için sorun değildir, bu iktidar için de büyük bir sorundur. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetme sorumluluğu sizde, millet bu yetkiyi size verdi, atanmış yargı mensuplarına vermedi. Türkiye atanmışlar tarafından yönetilemez. Türkiye milleti temsil eden, Meclis'in güçsüz ve sözünün kıymetsiz olduğu bir ülke olamaz. Türkiye seçilmişlerin yönettiği bir ülke olmak zorundadır. Türkiye'yi bir an önce parlamenter demokrasiye kavuşturmak zorundayız. Türkiye'yi yönetmek için denge ve denetimin yerleştiği demokrasiden, hukuk devletinden başka bir yol bulunmaktadır.





SİZLERİ CHP'YE DAVET EDİYORUM'

İktidara dolu yürüyüşümüzde bize yeni kadrolar katılacak. Gel, seç, tarihe geç! Belki bugün ve yarın var. Yarından da sonra aramıza katılmanıza, siyasette doğru bir oranda olmadığını inandığım kadınların siyasete katılmalarını, bugün ve yarın üye olmalarını duyuruyorum ve sizleri CHP'ye davet ediyorum. Sizlerle birlikte kadrolarımızı büyüteceğiz.





Bugün yozlaştırılmış devlet aygıtı içerisinde çok değerli bürokratlar var. Ne yazık ki büyük bir yolculuğa çıkarken devlet çalışanlarımızla birlikte, bugün adalet mekazinmasının bugün geldiği halden büyük utanç duyan çok kıymetli savcılarımız ve hakimlerimiz var. Geleceği çalışnan pırıl pırıl gençlerimiz büyük davanın ortağı ve sahibi olacaklar. Hep birlikte büyük bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yola çıkan herkesi, partimizin yöneticilerini, memleketimizin dört bir yanında en yüksek katılımla bu sisteme, bu rejime karşı ortaya koyacakları oylarıyla göstermesini diliyorum.





'CHP BAŞARACAK, TÜRKİYE BAŞARACAK'

Milletimizi birlik olmaya, bu zamanı dolmuş iktidarı değiştirmeye, adaleti sağlamaya davet ediyoruz. Milletimizi umuda ve refaha çağrıyoruz; milletimizi geleceğe çağırıyoruz.





Kurtuluş yok tek başına, haydi şimdi hep birlikte görev başına! Bu yolumuzun uzun olduğunu hep birlikte biliyoruz. Türkiye'nin her bir yanını gezmeye başlayacağız. En hızlı şekilde sandığı milletimizin önüne getireceğiz. CHP başaracak, Türkiye başaracak."