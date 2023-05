'Şikayet edenler değil, cesaret edenler kazanır'

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yıl kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikler, Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi. Gün boyu süren ve yüz binlerce gencin katıldığı etkinliklerde çok sayıda şarkıcı ve müzisyen sahne aldı.



Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da etkinliklerin akşam bölümüne katılarak gençlerle bir araya geldi. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte ellerindeki Türk bayraklarıyla gençleri selamlayan İmamoğlu, “Ekrem Başkan” tezahüratları altında bir konuşma yaptı.



“19 MAYIS RUHUYLA BURADASINIZ”



İmamoğlu, “19 Mayıs ruhuyla buradasınız; hissediyorum. Asla vazgeçmeyeceğinizi hissedin hayat boyu. 19 Mayıs, bize özgürlüğümüzü kazandıran o büyük mücadelenin başladığı gün. Cumhuriyetle taçlanan bir umut yolculuğunun ilk durağıdır 19 Mayıs. Samsun’da başlamıştır. Özgürlüğüne tutkun bir halkın karşısında hiçbir gücün durmayacağının ispat edildiği gündür. Milletin azim ve kararı işgalcilerin, zorbaların tüm planlarını yıkıp geçti, hiçbir şey dinlemedi. 1919 ruhu, bu topraklarda sizler sayesinde sonsuza dek yaşayacak” diye konuştu.



“TÜRKİYE CUMHURİYETİ, GENÇLERİN AZİM VE CESARETİYLE BUGÜNLERE GELDİ”



“Çok sevdiğim o sözle, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, ay yıldızlı bayrağımız, bu memlekette gururla dalgalanacak” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:



* “Bize bu inancı, bu kararlılığı veren büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun izinde yürüyen siz gençlersiniz. Mustafa Kemal Atatürk, o ruhu buluşturduğunda 38 yaşında gencecik bir delikanlıydı. Samsun’a çıktığında çok gençti. Yanında bu vatan uğruna canını vermeye hazır yine gencecik delikanlılar vardı. İnanın sizlere çok yakın yerlerde oturuyorlardı. Kadıköylü er Mehmet oğlu Hasan vardı.



* Üsküdarlı er İhsanoğlu Mehmet Lütfü vardı. Çatalcalı on başı Adem vardı. Türkiye Cumhuriyeti, gençlerin azim ve cesaretiyle bugünlere geldi. Savaş zamanı cephede, barış zamanı üretimde gençler hep en önde oldular Unutmayın sevgili gençler; siz hep önde oldunuz, hep en önde olacaksınız. Gücünüzün farkında olun. Ve hiçbir zaman bildiğiniz doğrulardan asla geri durmayın.”



“GENÇLER; DEMOKRASİ, ADALET VE EŞİTLİK OLMADAN NEFES ALAMAZ”



“Demokrasi, adalet ve eşitlik mücadelesinde gençler, her zaman en ön saflarda mücadele etmiştir” diyen İmamoğlu, “Çünkü gençler, onsuz nefes alamaz. Hak, hukuk, adalet olmazsa, gerisi boş. Unutmayın; Atatürk, gençlerden aldığı o büyük güçle yola çıkmıştı. O gencecik heyetiyle, gençlerin neler başarabileceğini çok iyi biliyordu. Onun için Cumhuriyetimizi ne yaptı? Yine siz sevgili gençlere emanet etti. Bu milletin, bu memleketin kızlarına, oğullarına emanet etti. Gençlere hak ettiği değeri vermeyenlerin, gençlere saygı duymayanların bu ülkenin geleceğinde asla yeri yoktur” ifadelerini kullandı.



“ŞİKAYET EDENLER DEĞİL, CESARET EDENLER KAZANIR”



Gençlerden gelen “Ceketini çıkar” tezahüratına kayıtsız kalmayan İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



* “Gençlerin özgürlüğünü ve umudunu elinden almaya kalkanların vakti doldu. Gençler, artık düşledikleri gibi bir hayatı burada, kendi vatanlarında, İstanbul’da kendi elleriyle kuracaklar. Kara bulutlar dağılacak ve gençlik kazanacak. Gençler kazanacak. Çünkü sevgili gençler, yılgınlık değil, her zaman umut kazanır. Umut sizsiniz, Umut, kendiniz; unutmayın. Ve sevgili gençler; şikayet edenler değil, her zaman cesaret edenler kazanır.



* Cesurlar kazanır. Yola koyulanlar kazanır, durup bekleyenler değil. Sevgili gençler, unutmayın; bir avuç insan değil, gençler kazanır, millet kazanır, millet. Eğlenceniz güzel olsun. Özgürlüğünüz daim olsun. Barış ve huzur sizinle olsun. Allah’a emanet olun. 19 Mayıs kutlu olsun. Kalın sağlıcakla. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk.”