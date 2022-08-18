Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan 'çizme' mesajı: Yağmurdan sonra değil yağmurdan önce /18 Ağustos 2022 22:03

İmamoğlu'ndan 'çizme' mesajı: Yağmurdan sonra değil yağmurdan önce

İstanbul'daki hizmetleri eleştiri konusu olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşanan 'çizme' molemiği üzerinden AKP yönetimine göndermede bulundu.

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Özellikle İstanbul'da yaşanan yoğun yağışların ardından yaşanan sel ve su baskınları konusunda eleştirilerin hedefi olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşanan 'çizme' molemiği üzerinden AKP yönetimine göndermede bulundu.
 diken.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ömerli-Dudullu içme suyu hattının açılışında, siyasette sel zamanlarında yaşanan ‘çizme’ tartışmalarına atıfla ”Biz, yağmurdan sonra çizme giymiyoruz, yağmurdan önce çizme giyiyoruz” dedi.

İmamoğlu, yapımı tamamlanan Ömerli-Dudullu Ek İçme Suyu İsale Hattı ve Su Dağıtım Sistemi’nin açılışına katıldı.

875 milyon TL maliyeti olan projeyle 4,5 milyon İstanbullunun su naklinin sağlanacağını belirten İmamoğlu, şunları söyledi: ”Bütün bu yatırımları ve bu başarıları elde ederken inanınız ki Türkiye’de en pahalı su arzını sağlayan bir kurum olmamıza rağmen artık neredeyse milyarlarca diyeceğimiz enerji tüketimine, enerji giderine sahip bir kurumuz. Kilometrelerce öteden su basıyoruz çünkü. Böylesi bir kurum olmamıza rağmen Türkiye’nin neredeyse büyükşehir belediyeleri arasında, üç yıllık engellemeyle en ucuz su tarifesine sahibiz.”
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