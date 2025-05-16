Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu: 'Bize iftira atanların bir avuç rantçı olduğunu kendiniz tescil etmiş oldunuz' /16 Mayıs 2025 23:02

İmamoğlu: 'Bize iftira atanların bir avuç rantçı olduğunu kendiniz tescil etmiş oldunuz'

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklama yayımladı. İmamoğlu, "Televizyonlara çıkarıp bize iftira atanların bir avuç rantçı olduğunu da kendiniz tescil etmiş oldunuz" dedi.

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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklama yayımladı. İmamoğlu, "Televizyonlara çıkarıp bize iftira atanların bir avuç rantçı olduğunu da kendiniz tescil etmiş oldunuz" dedi. İmamoğlu, "Sadece 15 yılda 130 projede kamu alanlarından ve imar hareketliliğinden birilerine sağladığınız rant tam 85 milyar dolar" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu adına Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yayımlanan açıklama şöyle:

"İstanbul’a ihanet dönemi bitti, İstanbul’un milyonlarca muhafızı var.

Yeşil alanları, deprem toplanma alanlarını, askeri alanları imara açtınız, birilerine özel imar verdiniz, şehri katlettiniz, trafiği mahvettiniz. Sadece 15 yılda 130 projede kamu alanlarından ve imar hareketliliğinden birilerine sağladığınız rant tam 85 milyar dolar.

Şehri birlikte mahvettiğiniz kişiler şimdi de utanmadan televizyonlara çıkıp, çalışma arkadaşlarıma iftira atıyor.

Neymiş, benim yol arkadaşlarım rant projelerine karşı çıkmışlar. İyi ki karşı çıkmışlar, bu tutumlarından dolayı hepsiyle gurur duyuyorum. Bütün çalışma arkadaşlarım İstanbul’un muhafızıdır, bu şehre ihanet eden her işe karşı çıkarlar ve çıkacaklar.

Bir avuç insana sağladığınız rant dönemi çoktan bitti. Televizyonlara çıkarıp bize iftira atanların bir avuç rantçı olduğunu da kendiniz tescil etmiş oldunuz."
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