İmamoğlu: Bu yapılanlar net olarak darbedir





İmamoğlu, 18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın iptal edilmesinden bir gün sonra gözaltına alınmış daha sonra da 23 Mart'ta 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklanmıştı. Tüm bu süreç, İBB Başkanı'na son haftalarda açılan soruşturmaların ardından ve CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminin öncesinde geldi. Bu soruşturmaların başlangıcında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının sebebi bu," demişti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 19 Mart'ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pazartesi günü X hesabından bir mesaj yayınladı.Metnin girişinde bir yıl önceki yerel seçim zaferine atıf yapan İmamoğlu, devam eden siyasi gerilime ilişkin, "Milletin tercihine ancak işine gelince saygı duyan '1 kişi', 1 yılda millet iradesine saldırdıkça saldırdı," dedi.Türkiye de 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenen yerel seçimlerde CHP'nin adayı olarak yarışan İmamoğlu, AK Partili rakibi Murat Kurum'u geride bırakarak ikinci beş yılı için sandıktan çıkmıştı.İBB Başkanı, CHP'den beş ilçe belediye başkanının tutuklu olduğunu, iki belediyeye kayyum atandığını hatırlatarak, "Birçok çalışma arkadaşımız tutuklu. İBB Başkanı olarak ben tutukluyum. '1 kişi' bunları hep haksız, hukuksuz operasyonlarla yaptı," diye yazdı."Bu yapılanlar çok açıkça suçtur, milletin iradesini yok saymaktır. Milli iradeye darbedir. 'İstanbul Hukuksuzluğu' net olarak darbedir," ifadelerini kullandı.CHP'nin düzenlediği cumhurbaşkanlığı ön seçimlerini kazanan İBB Başkanı, "86 milyon insanın hakkı, hukuku ve refahı için yola çıktığını" belirterek, "31 Mart'ın yıl dönümünde sizlere çok güzel günleri müjdeliyorum," notunu düştü.Ancak İmamoğlu tutuklanmasıyla aynı gün 15 milyona yakın oyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. İmamoğlu'nun yerine CHP'li Belediye Meclis Üyesi Nuri Aslan İBB Başkanvekili olarak seçildi.İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasıyla tetiklenen kitlesel protestolar, Türkiye’de on yıldan uzun süredir görülen en büyük gösterilere dönüştü. Polis, protestolara karşı biber gazı, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile karşılık verdi. İstanbul başta olmak üzere ülkenin birçok büyük şehrinde güvenlik güçleri göstericilere sert müdahalelerde bulunuyor.Eylemlerle birlikte gözaltı ve tutuklama sayıları da artıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ankara’daki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada protestoları 'şiddet hareketi' olarak nitelendirdi.Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın lirayı desteklemek için İmamoğlu'nun gözaltında bulunduğu üç gün içinde 25 milyar dolara kadar müdahalede bulunduğunu tahmin ediyor.