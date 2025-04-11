İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkıyor

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması bugün Silivri'de görülecek.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre İmamoğlu, Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle, "Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla yargılanacak. İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması, kamu görevinden menedilmesi isteniyor.





DAVA SİLİVRİ'YE ALINMIŞTI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın dün haberi, "Ekrem Başkan’ın Akın Gürlek’e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 11 Nisan 2025’te Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındı” diyerek duyurmuş, “Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!” demişti. CHP lideri Özgür Özel de Silivri'de 10 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Ekrem başkanın mahkemesinin, kumpas davalarının simge salonuna alınması önemlidir" demişti.





"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA" VE PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİNE İLİŞKİN DAVALAR DA BUGÜN

Öte yandan 2023'te İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonucu İmamoğlu’na "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açılmıştı. İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin bu ihale davası da bugün.





Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren davada İmamoğlu'nun üç yıldan yedi yıla kadar hapisle cezalandırılması ve hakkında siyasi yasak getirilmesi isteniyor.





Bugün görülecek bir diğer dava da CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kaydedildiği öne sürülen “para sayma” görüntüleri hakkında. 31 Mart yerel seçimlerine doğru ortaya çıkan görüntüler neticesinde, aralarında İmamoğlu’nun ekip arkadaşlarının da bulunduğu 22 kişi, “kanuna aykırı bağış toplamak” iddiasıyla yargılanıyor.



