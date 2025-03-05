İmamoğlu bugün ifade verecek: Diploma soruşturmasında kritik gün,

5 İSME SUÇ DUYURUSU





İMAMOĞLU BUGÜN İFADE VERECEK





İfadesi öncesinde avukatı Mehmet Pehlivan, bir basın toplantısı düzenleyerek, İmamoğlu’nun yatay geçiş sürecinin yasalara uygun olduğunu ve geçmişte benzer durumdaki mezunlara da denklik verildiğini belirtti.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının sahte olduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında bugün İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, dün düzenlediği basın toplantısında sürece dair açıklamalarda bulundu.İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden yatay geçişinin usulüne uygun olduğunu belirten Avukat Pehlivan, “İlanda belirtilen üç kriter vardı: Başvuru süresi içinde müracaat etmek, tüm derslerden geçmiş olmak ve 60 not ortalamasına sahip olmak. Müvekkilim bu üç kriteri de karşılamaktadır” dedi.Soruşturma dosyasındaki YÖK raporu hakkında da konuşan Pehlivan, raporda imzası bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Pehlivan, “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma, halkı yanıltıcı bilgi yayma, resmi belgeyi gizleme, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan ve iftira gibi suçlardan dün itibarıyla başvurumuzu yaptık” diye konuştu.Öte yandan, 1993 yılında YÖK tarafından tanınan Girne Amerikan Üniversitesi’nden, 1991 ve 1992 yıllarında mezun olan bazı kişilere ilerleyen yıllarda denklik verildiğini savunan Pehlivan, “Bu örnekler ortadayken, müvekkilime yönelik farklı bir uygulama yapıldığı görülmektedir” dedi.İmamoğlu’nun bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade verecek. Sürece ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki saatler ve günlerde netleşmesi bekleniyor.