İmamoğlu bugün 'siyasi yasaklı' olabilir! Akın Gürlek davasında karar bekleniyor

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün Silivri’de görülecek.





Halktv'de yer alan habere göre İmamoğlu, “hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev yapan kamu görevlisini hedef göstermek” suçlamalarıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılanıyor.





SİYASİLER SİLİVRİ'DEKİ DURUŞMADA OLACAK | 9.42

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere birçok siyasi ismin İmamoğlu'nun duruşmasnı takip edeceği öğrenildi. Özel, duruşmanın ardından İmamoğlu'nu Silivri (Marmara) Cezaevi'nde ziyaret edecek.





NELER OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun yargılanmasına gerekçe gösterilen ifadeleri 20 Ocak’ta bir panelde yaptığı konuşmaya dayanıyor. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın gözaltına alınmasına tepki gösteren İmamoğlu, Başsavcı Akın Gürlek’e seslenerek şöyle demişti:





"İsnat edilen suçla bağlantılı olarak dediğim şeyler belli, burada da tekrar ediyorum: “Biz senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın… senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın… Söküp atacağız ki senin dahi yuvana, çocuklarının geleceğine huzuru temin edelim. Bizim derdimiz bu. Biz, hukukun talimatla değil, evrensel ilkelerle işleyeceği bir gelecek için gece gündüz çalışıyoruz. Çocuklarımız da gelecek kuşaklar da adaletin sıcaklığıyla huzur ve güven içinde uyuyabilsinler diye"





Bu açıklamanın ardından savcılık tarafından İmamoğlu hakkında “tehdit” ve “hedef gösterme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianame Şubat ayında kabul edildi. İlk duruşma 11 Nisan’da, ikinci duruşma 16 Haziran’da yapıldı.





SAVCILIK HAPİS VE SİYASİ YASAK İSTİYOR

İkinci duruşmada savcılık mütalaasını açıkladı. İmamoğlu’nun “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarını işlediği öne sürülerek 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.





Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi kapsamında İmamoğlu’nun kamu görevinden men edilmesi, dolayısıyla siyasi yasak uygulanması da istendi.





AVUKATI DURUŞMAYA KATILAMIYOR

Karar duruşması bugün yapılacak. Ancak İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklu olduğu için duruşmaya katılamayacak. Avukat heyeti, savunmayı Pehlivan’ın yokluğunda yapacak.





Bugün yapılacak duruşmada İmamoğlu hakkında hakimin karar vermesi bekleniyor.