İmamoğlu: Bütün siyasi partilere acil çağrı yapıyorum

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurumu İSKİ, İstanbul Boğazı’nda her Kurban Bayramı’nda yaşanan kanlı görüntüleri sona erdiren İstavroz Atıksu Tüneli’ni tamamladı. Açılış için düzenlene tören; CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende, sırasıyla; İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Türkmen ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.





“ORTAKLAŞIRSANIZ SONUCA ULAŞMAK ÇOK KOLAY”





Söz konusu noktaların tespiti için hem ilçe belediyeleri hem de İSKİ ile ortak çalıştıklarının altını çizen İmamoğlu, “Beraber çalışırsanız, ortaklaşırsanız, masa kurarsanız ve o masada beraber düşünce üretirseniz, orada her şeyi ortaya koyarsanız, kesinlikle ve kesinlikle sonuca ulaşmanız çok kolay. Çünkü; en iyi yaşayan bilir, en iyi orayı hissedenler bilir. Evet bürokrasimiz var, kıymetli yol arkadaşlarımız var, onların deneyimleri var. Ama burada her gün bunu yaşayan Beylerbeyi’ndeki insanlarımız var, Üsküdarlılar var. O zaman biz Üsküdar'da tabii ki oturacağız, ilçe başkanımızla da konuşacağız, diğer siyasi partilerimizin ilçe başkanlarıyla da konuşacağız. Ama buraya her an hizmet eden belediye başkanımızla da onun ekibiyle de konuşacağız. Ve sorunları tek tek not edeceğiz” dedi.





“SALACAK SAHİLİ, DÜNYANIN EN GÜZEL KORDONU OLACAK”





Üsküdar Meydanı’nı 30 Ağustos’ta açacaklarının müjdesini veren İmamoğlu, ilgili kurullardan gerekli izinleri aldıktan sonra da “Bittikten sonra dünyanın en güzel kordonu olacak” dediği Salacak Sahili projesine başlayacaklarının müjdesini verdi. Salacak’ın karşı yakasındaki Sarayburnu’ndaki çalışmaların da 6 Ekim’de tamamlanacağını kaydeden İmamoğlu, “Yani ister Sarayburnu'ndan bakın Salacak’a, ister Salacak'tan bakın Sarayburnu'na; gördüğünüz her şey sizi çok mutlu edecek. Çünkü artık İstanbul çok güzel oluyor hep birlikte yaptığımız hizmetlerle” ifadelerini kullandı. İSKİ’nin çok önemli ve yaşanan ekonomik kriz ortamında siyasi münazaralara konu edilemeyecek bir kurum olduğunu belirten İmamoğlu, İBB Meclisi’nde grubu bulunan tüm partilerin temsilcilerine çağrıda bulundu.





“İSKİ’YE HEP BİRLİKTE ÖZENLİ DAVRANMALIYIZ”





“İSKİ'ye geçmiş yıllarda kim emek vermişse, Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten görünmeyen ama hepimizin hayatını kolaylaştıran, muazzam işler yapılmış, tarihi boyunca. Yaklaşık 70-80 yıllık bir tarihi var aslında İSKİ'nin. Dolayısıyla İSKİ kurumumuzun daha iyi noktaya gelebilmesi için, hep birlikte özenli davranmalıyız. Şu anda İSKİ'nin tek geliri var: Su faturası. Su geliri noktasında, en pahalı maliyetlerinden birisi olmasına rağmen İstanbul, Türkiye'de büyük şehirler arasında 28’nci sırada tarifede. Bu duruma düşmemeli. O bakımdan İBB Meclisi'nde grupları bulunan bütün siyasi partilere, bu konuda acil çağrı yapıyorum. Bugünün enflasyonunda, fiyat artışlarında ve maliyet artışlarında gerçekten çok sıkıntıya düşmesine rağmen, büyük fedakarlıklarla, tasarrufla, israfı engelleyerek bu hizmetleri yapma gayreti içerisinde olan İSKİ için herkesin aklı selim, ekonominin literatürüne, bilimine uygun bir biçimde takdir edip, karar verip yolunu açması lazım.”