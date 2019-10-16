İmamoğlu: Büyük israf tablosunu paylaşacağız

Göreve geldiğinde devraldıkları İBB bütçesinin cari açığının 10 milyar TL'nin üzerinde olduğunu belirten İmamoğlu, "10 milyarın üzerinde açığı olan bir bütçenin yönetilme şansı tektir, borçlanma. Bunu geçen yıl bu bütçeyi hazırlayan o dönemin İBB yönetimi söylüyor. Bütçeye o dönem 3.6 milyar TL civarında borçlanma kalemi koymuşlar. Biz 1.5 milyar TL borç aldık. 700 milyon daha istedik. AKP grubunun kendilerine yakışanı yapmasını, İstanbul'a verdikleri sözü tutmalarını ve İBB Meclisi'nin perşembe ya da cuma oturumunda 700 milyon liralık borçlanma talebimize onay vermelerini bekliyorum" dedi.







'10 İŞİN 8'İ DURMUŞ DURUMDA'





Sözcü'den Özlem Güvenli ve Hande Zeyrek'in haberine göre, kurumun geçmişten gelen cari borçları olduğunu ifade eden İmamoğlu şöyle konuştu:





"Daha önceki dönemde 100 şantiye kurulduysa bugün yüzde 75-80'i durmuş durumda. Ben AKP'li CHP'li her ilçeyi geziyorum. Hangi ilçeye gidersem gideyim 10 işin 8'i durmuş durumda. Kapalı otopark, metro, park, okul, yurt ya da teknik alan adına ne derseniz deyin yüzde 80 duruyor. Projeleri toparlayıp bitirmek zorundayız, mevcut cari borçları ödemek zorundayız. Bütçe açığı ve borç yönetimi söz konusu."





'HAZİRAN SEÇİMLERİNE 1 AY KALA GPS SİSTEMİ KAPATILMIŞ'





İmamoğlu göreve geldikten sonra ihtiyaç fazlası olduğu için iade edilen kiralık araçlarla ilgili de konuştu. İmamoğlu, ihtiyaç fazlası araçların kimler tarafından kullanıldığına ilişkin “Göreve geldiğimde ihtiyaç fazlası olan 730 kiralık araç, iki seçim arasında da 517 şirket kiralandıkları şirketlere iade edildi. İlginç bir detay haziran seçimlerine 1.5 ay kala GPS sistemi kapatılmış. Böyle bir düzende o araçların kimlere tahsis edildiği konusunda bilgi vermem siyasi çamur atma olur. Ben çamur atmayayım, insanlar tahmin etsin. Bir çok duyum var. Aktarılan bilgiler var. Delil kabul edip anlattığım zaman başka bir yere gider. Ben o tarafında değilim ama israfın takipçisiyim” diye konuştu.





'HAYDARPAŞA VE SİRKECİ GARI İHALELERİNİ İBB'YE VERMEZLERSE KAPININ ÖNÜNDE BEKLEYECEĞİM'









İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı ihalelerine ilişkin de konuştu. 'İhaleyi iptal edin ve İBB'ye verin' çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:





"Eğer 'iş sarpa sarıyor biz bu ihaleyi iptal edelim başka bir yöntemle başka birine vermeye çalışalım' arayışındaysalar ben Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın kapısının önünde bekleyeceğim. Bu süreç mühimdir. İdari yozlaşmanın geldiği noktadır. Bu işi İBB'ye vermezler başka bir arayış içine girerlerse bakandan yetkililerin tamamına şaibe damgasını vurur. Yanlıştan dönsünler. Ya bakan bunu düzeltsin ya da Cumhurbaşkanı sürece müdahale etsin. O firmanın şu an ihaleye devam etmesi yanlıştır. Çok net."