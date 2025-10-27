Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu: ”Casusluk zırvasını bırakın, asıl derdinizi söyleyin” /27 Ekim 2025 16:11

İmamoğlu: ”Casusluk zırvasını bırakın, asıl derdinizi söyleyin”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB yönelik yürüttüğü ‘yolsuzluk ve rüşvet’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘casusluk’ soruşturmasında yeniden tutuklanmasına sert tepki gösterdi. “Bu kadarına da isyan ediyorum artık” diyen İmamoğlu, AKP iktidarına “Casusluk zırvasını bırakın, mert olun, asıl derdinizi söyleyin” sözleriyle seslendi.

Hukuksuz operasyonlarıyla bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “casusluk” soruşturmasında dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade veren ve yeniden tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden avukatları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada sert ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nden yapılan paylaşımda İmamoğlu, “İmamoğlu, “Boşverin şu casusluk zırvasını filan. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin. Sıkıştınız mı? Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı? İddianameyi yazamıyor musunuz? Size beni daha çok içerde tutacak başka bir kumpas dosyası mı lazım oldu? Derdiniz ne derdiniz?” diye sordu.

İmamoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Neymiş, ben casusmuşum. Neymiş, ben yabancı istihbarat örgütleriyle bir olup seçimi manipüle etmişim.

Bu kadarına da isyan ediyorum artık.

Bu iftiralarınız benim üstümde durmasına durmaz, bunu siz de biliyorsunuz.

Boşverin şu casusluk zırvasını filan. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin.

Sıkıştınız mı? Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı?

İddianameyi yazamıyor musunuz?

Size beni daha çok içerde tutacak başka bir kumpas dosyası mı lazım oldu?

Derdiniz ne derdiniz?

Ama ben size söyleyeyim, çok kötü karaya oturdunuz.

Bu millet Ekrem İmamoğlu’nu da tanıyor, sizi de tanıyor.

Sandıkta milletten öyle bir sille yiyeceksiniz ki, yaptığınız haksızlıkların, hukuksuzların hepsi tek tek film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek.

Milletimiz vatanseverlerle, makamseverleri birbirinden ayırt etmeyi çok iyi bilir.”


