İmamoğlu cephesinden kurultay tepkisi: Sitem telefonları alıyoruz

CHP’de 2023 seçimlerinin kaybedilmesinin ardından genel başkan ve yönetim değişti ama artçı tartışmalar neredeyse hiç bitmedi. Parti yönetiminin yenilendiği kurultayın üzerinden daha bir yıl geçmişken yeni bir kurultay ihtiyacı konuşuluyor.





BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi ise Salıcı ile genel merkez arasındaki kurultay tartışmasından uzak duruyor.





Parti sözcücü Deniz Yücel’in Salıcı’yı hedef alan sosyal medya paylaşımı, İmamoğlu’na yakın isimlerin sosyal medya hesaplarında yer bulmadı.





Yakın çevresine göre İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atandığı bir süreçte, partinin iç tartışmaya dönmesinden rahatsız ve gündeminde bir kurultay tartışması da yok.





İmamoğlu cephesi yaşananları şöyle yorumluyor:

"Bizim için üzerine basılıp geçilecek bir mesele, tartışma. Bu tartışmalara girmeyiz. Günü geldiğinde kurultay takvimi açıklanır, aday olacaklar çıkar aday olur. Ama onun günü değil.





"Genel Başkan konuyu kapattığını açıkladı ama arkasından il başkanları açıklaması geldi. Genel başkan, “Arkadaşımız böyle bir açıklama yapmış, günü gelince zaten kurultay yapılacak, bugün bizim baktığımız mesele değil” deyip geçebilirdi. İl başkanları bildiri yayınlasın, sözcünün tweeti retweet edilsin… Bunlarla hiç uğraşmaması gerekirdi.





"Özgür bey, “biz kurultay konuştukça oylarımız düşüyor” diyor. Demek ki bunu konuşmamak lazım. Ekrem beyin şu an o meselelerle ilgilenecek bir dakikalık zamanımız bile yok.





'SİTEM TELEFONLARI GELİYOR'





"Partiye zarar veriyor bu tartışma. “Birinci parti oldunuz, yine birbirinizi mi yiyorsunuz” diye sitem telefonları alıyoruz. Milletvekillerimiz örgütlerimiz de bu tartışmalardan rahatsız."