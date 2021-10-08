İmamoğlu: 'Çok yakında her şey çok güzel olacak'

İmamoğlu, kurum iştiraki İSTAÇ'ın merhum Genel Müdürü Mustafa Canlı adına inşa edecekleri, “Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) Okulu Proje Tanıtım Programı”na katıldı.







Canlı'nın adını verecekleri proje nedeniyle çok büyük bir onur yaşadığını vurgulayan İmamoğlu şöyle konuştu:





"İçinde bilim ve sanatın olması da ayrıca bir özel bir durum. Yüzlerce gencimizin, çocuğumuzun aynı anda burada eğitim göreceğini bilmek, beni heyecanlandırıyor. Kesinlikle önümüzdeki eğitim dönemine, bu eğitim kurumunu yetiştireceğiz. Buna söz veriyoruz. Kaliteli ve en yakışan biçimde yetiştireceğiz. İçinde, teknik aksam açısından eğitime başlaması açısından hiçbir eksiği olmayacak. Bütün eksikliklerini tamamlayarak eğitime açacağız. Türkiye’nin birçok yerinde BİLSEM okulları var. Biliyorum. Ama Türkiye’nin en başarılısı olsun diye içeriğini hazırlayıp katkılarımızı sunup, buraya, bu okulu açacağız.





Eğitim kurumlarımız yarışsa, keşke eğitime hiçbir başka duygu bulaşmasa, eğitime bilim, sanat, bilgi, insan eğitimi… Yani düşünebiliyor musunuz? Bir insanın varoluşunun ana ocağı, bilim, sanat, eğitim dediğimiz bütün bu duyguları besleyen okullarımız yarışsa, öğrencilerimiz yarışsa… Bu duyguyla burayı hazırlayacağız. Hazırladık, bitirdik, Milli Eğitim’e devredeceğiz. Milli Eğitim’e devrettikten sonra da burayı unutmayacağız."





Büyük şehirlere göç olgusunun bu tür eğitim kurumlarının çoğalmasıyla önüne geçilebileceğinin altını çizen İmamoğlu, “O bakımdan yaptığımız şey, milletimize hizmet ama aynı zamanda ülkemize yaptığımız hizmetle aslında ülkemizin büyükşehirlere sıkışmışlığına dönük, engelleyici bir hizmet olduğunu da düşünüyorum” dedi.





Yoğun bir İstanbul gündeminden Gümüşhane'ye geldiğini belirten İmamoğlu, “Sabahleyin Trabzon'da beraber yöneticilik yaptığım, Trabzonspor’un eski başkanı rahmetli Özkan Sümer’in mezarını ziyaret ettim. Şimdi de buradayım. Bunun anlamı şu: İnsan olmanın aslında tadını çıkarıyorum şu anda. İnsan olmak ve insanca buluşabilmek, birbirini anabilmek, birbirine selam verebilmek, birbirini hissedebilmek, insanımıza dua etmek… Bu memleketin her köşesini ve bu yurdun her insanını çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.





“Niye seviyorum?” diye soran İmamoğlu, “Çünkü bu ülkenin bir vatandaşı. Başka bir gerekçeye ihtiyacımız var mı? Var. Bir de yaratılanı, Yaradan'dan ötürü sevmek. O bakımdan bu dostluğu, bu kardeşliği, bu birlik ve beraberliği inşa etme noktasında da hangi kademede olursak olalım, sorumluyuz. Ben, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın en büyük, dünyanın sayılı ve bana göre dünyanın en güzel kenti İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanı'ysam, benim bu duyguyu bu ülkede en fazla besleyenlerden birisi olma sorumluluğum var.” açıklamasında bulundu.





Mustafa Canlı BİLSEM'i, 2022'nin Eylül ayında açmayı planladıklarını kaydeden İmamoğlu, “Sevgili Müzeyyen ablamız, kıymetli Emre, Elif ve Ebru… Bence sizi, dolu dolu teselli edecek olan yüzlerce çocuk olacak burada. Sıklıkla ziyaret edin. Onlara baktığınızda, babanızın hala hizmet elinin burada olduğunu düşünün. Onun için ne kadar gurur duysanız babanızla, kıymetli eşinizle ve evladınızla, azdır. Bu ülkenin çocuklarının gözlerinden ve gençlerin gözlerinden aldığım enerjiyi, hissettiğim duyguları kelimelerle ifade edemem. Onun için dünyanın en umutlu insanıyım. Onun için, göreceksiniz bu memlekette çok yakın zamanda her şey çok güzel olacak.” şeklinde konuştu.