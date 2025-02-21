İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurusunu yaptı









İmamoğlu'na rakip var





Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek de ön seçimde aday olacağını duyurmuştu. CHP’nin 133 milletvekili bulunuyor. Çiçek’in de gerekli 20 imzayı bulması halinde CHP’de 23 Mart’ta yapılacak ön seçimde bu iki isim yarışacak.

CHP’de adaylık başvuruları bugün saat 17.00’de sona erecek.CHP'de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 21 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar parti genel merkezine yapılacak. CHP'nin adayını belirleyeceği önseçim ise 23 Mart'ta gerçekleştirilecek.