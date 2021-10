İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin Anadolu Yakası’ndaki en kilit ulaşım noktalarından biri olacak Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattının kazma işlemini gerçekleştiren TBM (Tunel Boring Machine-Tünel Delme Makinesi) cihazının geçişi için düzenlenen etkinlikte konuştu. İmamoğlu'na Meral Akşener’in kendisi ve Mansur Yavaş ile ilgili “Sayın Kılıçdaroğlu birini aday gösterirse hayır demeyiz” açıklaması soruldu.





İmamoğlu şöyle yanıt verdi:





“YARATILAN TÜRBÜLANSIN DEĞİL, METRO TÜNELLERİNİN İÇİNDEYİM”





"Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım ben. Yani ne konuşulur, ne konuşulmaz, ne yazılır, ne çizilir, ne yapılır, ne yapılmaz… Hiç ilgilenmesek de her gün bir şekilde, bizi bu türbülansın içine sokma çabasında olan bir kısım var. Bir türbülans yaşatılıyor ve bizi de o türbülansın içinde tutmaya çalışıyorlar. Ben, o türbülansın, o tünelin içinde değilim ama az önceki metro tünellerinin içerisindeyim ve İstanbul'a hizmet üretmeye çalışıyorum. Ve bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Dünyanın en fazla metro üreten kenti durumuna geldik biz; sadece iki yılda. Bu başarımızı bütün ülkemiz alkışlıyor. Bizi olumsuz bir biçimde, televizyonda tartışma çabası içinde olan akıllara da tavsiye ediyorum, davet ediyorum. Açık davettir; gelsinler bir gün kendilerini 10 metro hattımızda birden gezdirelim. E biraz da onları konuşsunlar. Milletimiz, gerçek işlerle muhatap olmak istiyorlar. Onlar da şu an ürettiğimiz hizmetler. Bir de ülkemizin gerçek bir konusu var. O da yoksulluk, işsizlik, döviz artışı, bu artışın yarattığı, ülkemizdeki her vatandaşın üstüne yük bindirdiği maliyetler, kurumların üstüne yük bindirdiği maliyetler… Ekonominin gündemi varken, bu gündem dışında başka bir gündemle süreci yoğurmak isteyen insanlara alet olmayacağım. Benim gündemim İstanbul'a hizmet üretmek, Türkiye'nin gündemi de ekonomik sıkıntılar.”