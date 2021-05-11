Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı? /11 Mayıs 2021 15:13

İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı’na aday olup olmadığı sorusuna cevap verdi: “İki değerli genel başkan var. Her türlü mevkiye layıklar.”

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında yürütülen ‘el bağlama’ ve ‘HDP’li belediyeyi ziyaret etme’ konulu incelemelerle ilgili yeni açıklamalar yaptı.

İktidar cephesinden bu gibi suçlamalarla, “kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığının ve sonrasında seçimi kazanmasının yolunun açıldığı” değerlendirmeleri yapıldığına işaret eden İmamoğlu, “O zaman gidin bunu, ‘bence suçlu’ diyeni araştırın, bunları o yapıyor çünkü.” diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu işaret etti.

“CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY DEĞİLİM”

Fox TV’de “Çalar Saat” programında İsmail Küçükkaya’nın sorularını cevaplandıran İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı ile ilgili soruya ise “Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben böyle diyorum. ‘Adayım mı? dedi, değilim mi? dedi’ diye yazıyorlar. Benim aklımda İstanbul’un en başarılı belediye başkanı olmak var.” şeklinde cevap verdi.

İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i kast ederek, “İki değerli genel başkan var. Her türlü mevkiye layıklar.” dedi.
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