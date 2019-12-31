İmamoğlu'ndan Erdoğan'a cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna itiraz dilekçesi verdi.





Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne dilekçe vermeden önce gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, İstanbulluların Kanal İstanbul'a itiraz etmek için soğuk havaya aldırmadan saatlerce kuyrukta beklediğini söyledi.





İmamoğlu, "Türkiye tarihinde ilk defa bir konuya insanlar şiddetle karşı. Bunu görmezlikten gelmek yöneticiliğe sığar mı?" sorusunu yöneltti.





İmamoğlu, "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor, bu şehrin uykularını kaçırıyor." ifadelerini kullandı.





"Her şey apar topar. Çevre Düzeni Planı aslında bir uzlaşma metnidir, kapalı kapılar ardında yapılmaz." diyen İmamoğlu, "Hele hele 1 bölü 100 bin dediğiniz şey bir anayasa gibidir, en üst perdeden bir plan düzenidir." dedi.





KANAL İSTANBUL'DAN KİMİN HABERİ VAR?





İmamoğlu şöyle devam etti: "Bundan kimin haberi var? Bir çalışma duydunuz mu? Odaların, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin kimin haberi var? Kimsenin haberi yok. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama olmaz."





Kanal İstanbul projesinin içinde olanların çocuklarının ve torunlarının geleceği için itirazda bulunduğunu vurgulayan İmamoğlu, "50 kanal var deniliyor dünyada, 100 de olabilir 200 de olabilir. İstanbul bir tane. 2011’den beri bir hikâyedir geziyor. Kimin bilgisi var?" diye konuştu.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümetin Kanal İstanbul'u halktan saklayarak oldu bittiye getirmek istediğini belirterek, "İstanbul'un önceliği kanal değildir." dedi.





1,2 MİLYON NÜFUSLU YENİ BİR ŞEHİR KURULURSA





İstanbul Yeni Havalimanı'nda "airport city" diye tanıtımlar yapılmasını manidar bulan İmamoğlu, "Havaalimanının kalan kısmında da 1,2 milyonluk şehir mi düşünüyorsunuz? Ya da daha önce açıkladığınız gibi Anadolu yakası ve Avrupa yakasında kuzeyde iki şehir diye açıklamanız var. Ne yapıyorsunuz? İstanbul’da 1,2 milyon şu an boş adres konut var. Konut stoğu dolu. Zaten bu şehir betona boğulmuş." dedi.





İmamoğlu 9-10 Ocak'ta Kanal İstanbul zirvesi düzenleyeceklerini söyledi. "Kanal'ı konuşuyoruz ama birkaç arkadaş 'bazı projeler error verebilir' diyor." ifadelerini kullanan İmamoğlu, İstanbul'un daha fazla binaya daha fazla nüfusa ihtiyacı olmadığını dile getirdi.





Uzmanların "İstanbul'un su kaynaklarını kurutursunuz, Marmara Denizi çürük yumurta kokar" ikazına rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul için "İsteseniz de istemeseniz de yapılacak." diyor.

GENÇLER BU ÜLKEYİ NİYE TERK EDİYOR?





"Bu şehirdeki insanlar, gençler neden ülke dışına gidiyorlar?" sorusunu yönelten İmamoğlu, "Onlara kaliteli bir eko-sistem oluşturmamız lazım. Yeni teknolojileri geliştiren, üreten yeni katma değerlerle bu şehre katkı sunan nesilleri inşâ etmemiz lazım. Bu şehrin derdi kanal falan değil." şeklinde konuştu.





İmamoğlu şunları söyledi: "Bilim insanının tarifi aynen şu: 'Siz tümüyle yeraltı su kaynaklarını kurutuyorsunuz. Istrancalardan gelen suyun İstanbul'a yaygınlaşan yeraltı akışını yok ediyorsunuz. Bunları ben yazmıyorum, bilim insanları 4-5 sene önce yazmış."