İmamoğlu dahil 87 kişinin ifade işlemleri başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamalarıyla başlatılan operasyonda gözaltına alındı.
Belediye başkanları da dahil 106 şüphelisi bulunan operasyonda 87 kişi gözaltında bulunuyor.
İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile sanatçı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 kişinin ifade işlemleri başladı.