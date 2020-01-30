İmamoğlu’dan kar tatili tepkilerine yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eleştirilere neden olan Erzurum’daki tatilinin son gününde CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Kendisini karşılayan partililerle tek tek tokalaşan Ekrem İmamoğlu, salonda bekleyenlerle sohbet etti. Açıklamalarda bulunan İmamoğlu, üç gün boyunca çocukları ve eşiyle birlikte olduğunu belirterek, şunları söyledi:







“BAZI İNSANLARDA İSTANBUL’U KAYBETMENİN RAHATSIZLIĞI VAR”





– Her zamanki dobralığımız, titiz ve temiz ruhumla anlatacağım. Yetmezse basın mensupları soru sorarlar. Son 400 günde aileme, bu tatil dahil sekiz gün ayırabildim. Ekrem İmamoğlu bir gün de tatil yapsa konuşacaklar, iki gün de. Canı yananlar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kaybetmenin bazı insanlara verdiği rahatsızlık var.





“ÇOCUKLARIMI SİYASİ MANZARAMA SOKMAM”





– Vatanım, bayrağım, inancım ve ailem… Ailem, benim kutsalım. Aileme başka bir değer veririm. Ailemle bir olamamanın üzüntüsünü yaşarım. Çocuklarımı siyasi manzarama sokmam. Benim çocuklarıma vakit ayırmam lazım. Hayat gelip, geçiyor. Sekiz yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam. Ergenlik çağını yaşayan oğlumun bu çağlarını ıskalayamam. O çocuğun ruhunda bu eksikliği yaşatan baba olmak istemem. Bir arada olmak, 2-3 gün buluşmak baba olarak sorumluluğum.





“AFAD’A İLK GİDENLERDEN BİRİYİM”





– Deprem konusuna gelince ‘Deprem oldu, geçerken depreme uğradı’ gibi komik, anlaşılmaz, üzücü ifadeler oldu. Ben yas tutmanın ne demek olduğunu çok iyi bilen insanım. Herkes kendini bilsin. Depremin haberini alır almaz, AFAD’a ilk gidenlerden biriyim. Ben gittiğimde Vali Bey ordaydı tek başına. Ne yapmamız gerekir noktasında, 4-5 saatini AFAD’da geçiren belediye başkanıyım.





“TATİLİ 25 GÜN ÖNCEDEN PLANLADIK”





– 200’ün üzerinde personel, 27 aracı hemen yola çıkardık. Ben de ertesi sabah Elazığ’a geldim. O gün eşim ve çocuklarımla 25 gün önce planladığımız Erzurum tatiline başlayacaktık. Eşim de benimle beraber geldi. O günü Elazığ’da geçirdik. Ekiplerimiz nerede, nasıl çalışıyorlar, onu inceledik. İnsanların acısını hissetmeye çalıştık. Saat 23.00’e kadar sahadaydık.





“GÜLİSTAN’IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİK”





– Gece Elazığ’da kaldım. Ertesi sabah ayrılıp, Pertek’e ve Tunceli’ye gittim. Orada bir süredir kayıp olan Gülistan kızımızın ailesini ziyaret ettim, acılarını paylaştım. Tunceli Belediye Başkanı’nı ziyaret ettim. Pülümür’e gittim, akşamında da Erzurum’a vardım. 26 Ocak gecesi Erzurum’a geldim. 27, 28, 29 Ocak’ı Palandöken’de geçirdim. Yürümek gibi koşmak gibi kayağın da spor olduğunu biliyorum. Kayak, zil takıp, oynamak değil. Üç gün boyunca eşim ve çocuklarımla spor yaptım, sohbet ettim, dertleştik, paylaştık. Üç günümü çocuklarımla beraber geçirdim. Ben Elazığ’daki sorumluluklarımı yerine getirdim.





“SAYIN CUMHURBAŞKANI’NDAN RANDEVU İSTİYORUM”





Bugün akşam saatlerinde görevinin başında olacağını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un önemli sorunlarını konuşmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu istediğini söyledi.





“100 BİNLERCE İSTANBULLUNUN HAYATI TEHLİKEDE”





– Seçildiğimin ikinci haftasından itibaren bunu istiyorum. Başkaları kanal konuşmak istiyor, ben depremi konuşmak istiyorum. İstanbul’da 100 binlerce insanımızın canı tehdit altındadır. Sayın Cumhurbaşkanı, masanın etrafına, sağdan, soldan laf yetiştiren parti sözcülerini değil bizi çağıracak.





– Sayın Cumhurbaşkanı’na milyonlarca Türkiye insanı oy verdi, bana da milyonlarca İstanbullu oy verdi. Deprem işini beş yılda çözeriz. Bütün kaynakları seferber edersek ülkem adına ben hazırım. Samimiyetle siyasi beklentisi olmadan depremi bir milli mesele haline getirip, seferberlik ilan ederek, çözüme hazırız.



