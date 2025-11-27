Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu davası için sıcak dakikalar: Önce duruşma günü verildi sonra iptal edildi /27 Kasım 2025 12:24

İmamoğlu davası için sıcak dakikalar: Önce duruşma günü verildi sonra iptal edildi

İBB iddianamesinin ilk duruşma tarihinin belli olduktan sonra iptal edildi. Duruşma tarihi 18 aralık olarak duyurulmuştu.

SHABER3.COM

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması neden olan İBB soruşturmasında iddianame 11 Kasım'da tamamlandı. İmamoğlu'nun tutukluğunun 237 gününü iddianamesiz bir şekilde geçirmiş oldu. İmamoğlu şu an 253 gündür tutuklu.

İmamoğlu'nun 2430 yıla kadar hapsi istendiği iddianamede geçtiğimiz günlerde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir, mahkemenin duruşma tarihi verdiğini sosyal medya hesabından aktardı.

Aktarılan ilk bilgiye göre duruşma 18 Aralık'ta görülecekti.

Fakat UYAP sistemine göre; duruşma tarihi apar topar geri çekildi. Duruşma gününün iptal edilmesi UYAP sisteminde şöyle yer verildi:

"Daha önce İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi biriminde 2025/318 numaralı dosyada 18/12/2025 tarih 13:45 saatte verilmiş olan duruşma günü iptal edilmiştir."

SAVCILIK DURUŞMA TARİHİ BİLGİSİNİ YALANLADI
ANKA'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturmasına ilişkin duruşma tarihi verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi:

"...iddianameye ilişkin İstanbul 40. ağır Ceza Mahkemesi henüz tensip işlemi yapmamıştır, yalnızca iddianamenin kabulü kararı verilmiştir. Duruşma tarihi verildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

İBB DAVASI AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Avukat Hüseyin Ersöz, duruşma tarihine ilişkin UYAP sistemine gelen mesajın ekran görüntüsünü paylaşıp şunları ifade etti:

"UYAP'tan kontrol ettiğimizde "İBB Davasına" ilişkin bir duruşma günü tebliği yada Tensip Zaptı düzenlenmesi gerçekleşmediğini görüyoruz.

Celse uygulaması üzerinden ise anlık bir "duruşma günü iptal bilgilendirmesi" yapıldı. Bu hatalı bir işlemden de kaynaklanıyor olabilir. Henüz kesin bir bilgiye bizler de ulaşabilmiş değiliz. Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü'nden öğrenmeye çalışıyoruz."
