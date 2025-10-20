Duruşmaya katılmama kararı alan İmamoğlu hakimin talimatıyla salona getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, üniversite lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle tutukluluğunun 216. gününde ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.





İLK DURUŞMA ERTELENMİŞTİ

Diploma davası duruşması İstanbul Adliyesi'ndeki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda saat 11.00'de görülecek.12 Eylül tarihinde görülen ilk duruşmada hakim tarafından iddianame özetlenmişti. Dava ara kararla 20 Ekim Pazartesi gününe yani bugüne ertelenmişti.





SAAT 13.40: İMAMOĞLU DURUŞMA SALONUNDA

Halktv'de yer alan habere göre küçük salon dayatması ve sabahtan bu yana yaşananlar nedeniyle duruşmaya katılmama kararı alan Ekrem İmamoğlu, hakimin talimatı sonrasında salona getirildi. Ekrem İmamoğlu, alkışlar eşliğinde salona girdi. Duruşmada sadece müdafi avukat Nusret Yılmaz yer aldı. Diğer avukatlar ise salon dışında. Bu arada salonu terk eden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun salona getirilmesiyle yeniden salona döndü. Hakim İmamoğlu'na uzun uzun yaşananların nedenini anlattı, ardından da ara kararı yazdırmaya başladı.





SAAT 13. 28: HAKİMDEN 'İMAMOĞLU'NU GETİRİN' TALİMATI

Hakim, duruşmaya katılmayacağını açıklayan Ekrem İmamoğlu'nun salona getirilmesi talimatını verdi. Gökhan Günaydın bu bilginin sorulması üzerine "İmamoğlu zorla salona getirilemez, olağan koşullar sağlandığında İmamoğlu salonda olacaktır" dedi.





SAAT 13.25: GÜNAYDIN: YARGI BÜROKRASİSİNİN MÜDAHALESİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ailenin ve milletvekillerinin salonu terk etmesinin ardından Silivri'de açıklama yaptı. Günaydın şunları söyledi:





Yargı bürokrasisi burayı kilitlemeyi, bizi küçük salonlara hapsetmeye çalışıyor. Bu açıkça adil yargılanma hakkını engellemektir. Bu nedenle avukatları ve İmamoğlu duruşmaya katılmama kararı aldı ve duruşma salonu boşaltıldı.





SAAT 13.00 İMAMOĞLU DURUŞMAYA ÇIKMIYOR

Ekrem İmamoğlu'nun müdafileri Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir ve Tora Pekin yapılanların kabul edilemeyeceğini söyleyerek duruşma salonuna girmediler ve binadan ayrıldılar. Bunun ardından milletvekilleri ve İmamoğlu'nun ailesi de salonu terk etti. İmamoğlu'na bu durum aktarıldı ve o da avukatların kararını doğru buldu. Ekrem İmamoğlu da duruşmaya çıkmıyor. Karar salonda alkışlarla karşılandı





SAAT 12.15: KÜÇÜK SALON DAYATMASI AŞILDI

Küçük salon için süren mücadele sırasında salonu terk eden duruşma hakimi yaklaşık 15 dakika sonra salona döndü. Hakim iki nolu salonu hazırlattığını, yani salonun değişeceğini söyledi. Böylece duruşma küçük salondan alındı ama 1 nolu salona değil, onun kadar büyük olmasa da 'biraz daha büyük salona' alındı.





SAAT 12.00: DURUŞMANIN HAKİMİ SALONU TERK ETTİ

İmamoğlu davasındaki küçük salon dayatması nedeniyle büyüyen kriz çözülemedi. İmamoğlu'nun da "Salon değişmezse duruşmaya katılmayacağım" çıkışı sonrasında, duruşmanın hakimi salonu terk etti. Küçük salon ısrarı ise 'Salon arızalı' diye gerekçelendirildi.





SAAT 11.30: 'KÜÇÜK SALON' İTİRAZI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Ekrem İmamoğlu'nun "Diploma Davası"nın görüleceği salonunun küçüklüğüne itiraz etti. Çelik "Salon değişikliğini talep ediyoruz. 50 kişilik salonda olmaz bu işler. Burada 15 buçuk milyon oy almış cumhurbaşkanı adayı yargılanıyor" dedi.





SAAT 11.15: DAVAYA AVUKATLAR ALINMADI ARBEDE ÇIKTI

Duruşmanın başlamasına dakikalar kala karşın basın mensupları, avukatlar ve milletvekilleri salona alınmadı. Jandarma ekipleri duruşma salonunun kapısını kilitledi. Duruşmayı izlemek isteyenlerin jandarma ekipleri tarafından engellenmeye çalıştıkları anlar kayıt altına alındı.





DURUŞMA BÜYÜK SALONA ALINMAZSA İMAMOĞLU'NUN AVUKATLARI KATILMAYACAK

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, İmamoğlu'nun avukatı ile yaptığı görüşmede bu kötü muamelenin kabul edilemeyeceğini, duruşmanın büyük salona alınmaması halinde İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz ve Hasan Fehmi Demir'in duruşmaya katılmayacağını söyledi.





Ayrıca İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de içeri giremediği, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın hakimle konuşmak için binaya girdiği aktarıldı.





SAAT 10.30: DURUŞMA BAŞLAMADAN GERGİNLİK ÇIKTI

Duruşma başlamadan gerginlik çıktı. Duruşma salonunun küçük olduğu gerekçe gösterilerek avukat ve basın mensupları içeri alınmadı, bunun üzerine kapı önünde protesto düzenlendi. Avukatlar yaklaşık yarım saatlik mücadelenin ardından barikatı aşıp kapıya ulaştı.