İmamoğlu davasında sıcak gelişme: Savcı verilen cezaya itiraz etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "YSK üyelerine hakaret" ettiği iddiasıyla siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, karar büyük tepkiye neden olmuştu.







SAVCIDAN CEZAYA İTİRAZ



Karara yönelik tepkiler sürerken; İmamoğlu'nun ceza aldığı davada sıcak bir gelişme yaşandı.





Davanın ardından Cumhuriyet Savcısı, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, mahkemenin verdiği kararın usul ve esas yönünden Kanun'a aykırı olduğunu bildirdi.