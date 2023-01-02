İmamoğlu davasında yeni skandal: Eski hakime bakın neyin garantisini vermişler

'Anadolu Adliyesi Başsavcısı İ.U. bana, Ekrem İmamoğlu’na ceza verirsen biz istinaf mahkemesini de çözdük. Tüm istinafların başkanı M.B. cezayı onatacak. Yargıtay sürecini de çözmek için çalışıyoruz. Yani senin kararın üst mahkemelerde de onaylanacağı için sorun yaşamayacaksın.'





Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırıldığı davayla ilgili yeni bilgileri paylaştı.Bu sırada yargılama sürecinde mahkeme başkanı Mehdi Komşul'un 'ahmak' sözünün YSK üyelerine değil, o sırada İmamoğlu ile polemik yaşayan ve aynı ifadeyi kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya söylendiğini kabul ettiğini hatırlatalım.Terkoğlu, büyükşehir belediye başkanına iki yılın üzerinde ceza verilmesi telkinini kabul etmeyince davadan alınan ve başka bir şehre 'sürgün edilen' hakim Hüseyin Zengin'le ilgili detayı anlattı."(...) Peki HSK müfettişleri, hakim Hüseyin Zengin’e sorsa Zengin ne diyecekti? İşte hakim Zengin’e yakın bir kaynağa bunu sordum. Meğer Zengin, hakkında inceleme yapılacağını öngörerek süreci anlatmaya hazırlanmış. Daha önceki yazdıklarıma ek olarak söyleyecekleri arasında bir ifade dikkatimi çekti:Hani, İmamoğlu’nun ahmak davası İstinaf’a gidiyor, birileri 'Orada bozulur herhalde' diyor ya... Hüseyin Zengin’e yapılan telkine bakarsanız sadece yerel mahkeme değil, yukarısı da ayarlanmış! İmamoğlu’na ceza isteyen savcı Furkan Okudan’a, cezadan sonra terfi gibi bir görev verilmesi, ayarlama işini neredeyse gözümüze sokuyor. (...)"