Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu, Davutoğlu'nu evinde ziyaret etti /06 Aralık 2021 23:38

İmamoğlu, Davutoğlu'nu evinde ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu evinde ziyaret etti. Davutoğlu, ziyaretle ilgili kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

SHABER3.COM

Cumhurşyet'te yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Davutoğlu, "Kendileriyle eşim Sare hanım ve oğlum Mehmet'le birlikte keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti
DAVUTOĞLU PAYLAŞTI

Ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter adresinden paylaşan Davutoğlu, "Saygıdeğer eşi Dilek İmamoğlu hanımefendiyle birlikte evimize nezaket ziyaretinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Davutoğlu, "Kendileriyle eşim Sare hanım ve oğlum Mehmet'le birlikte keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu, Davutoğlu'nu evinde ziyaret etti Sonraki Haber >>

Freedom Convention Turkey

Freedom Convention Turkey

'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'

'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'

Katar’da Çavuşoğlu’na ‘Para için mi geldiniz’ sorusu: TRT yayını kesti

Katar’da Çavuşoğlu’na ‘Para için mi geldiniz’ sorusu: TRT yayını kesti

Gündoğdu Marşı'nı AKP'liler söyleyince çıt yok, Avukatlar söyleyince DHKP-C marşı

Gündoğdu Marşı'nı AKP'liler söyleyince çıt yok, Avukatlar söyleyince DHKP-C marşı

MHP'liler bu kez, Alparslan Türkeş vakfının binasını bastı

MHP'liler bu kez, Alparslan Türkeş vakfının binasını bastı

Türkiye'deki fakirliğin resmi...

Türkiye'deki fakirliğin resmi...

Halk, ucuz ekmek için yağmur altında kuyruğa girdi

Halk, ucuz ekmek için yağmur altında kuyruğa girdi

Yolcular, lastiği patlayan uçağı böyle ittiler

Yolcular, lastiği patlayan uçağı böyle ittiler

Bugün TÜİK'in kapısını açmayan devlet(!), yarın YSK'nın kapısını açar mı?

Bugün TÜİK'in kapısını açmayan devlet(!), yarın YSK'nın kapısını açar mı?

Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: İşte gerçek rakam

Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: İşte gerçek rakam
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:58:12