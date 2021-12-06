İmamoğlu, Davutoğlu'nu evinde ziyaret etti

DAVUTOĞLU PAYLAŞTI





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Davutoğlu, "Kendileriyle eşim Sare hanım ve oğlum Mehmet'le birlikte keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret ettiZiyarete ilişkin fotoğrafları Twitter adresinden paylaşan Davutoğlu, "Saygıdeğer eşi Dilek İmamoğlu hanımefendiyle birlikte evimize nezaket ziyaretinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.Davutoğlu, "Kendileriyle eşim Sare hanım ve oğlum Mehmet'le birlikte keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.