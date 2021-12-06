İmamoğlu, Davutoğlu'nu evinde ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti
DAVUTOĞLU PAYLAŞTI
Ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter adresinden paylaşan Davutoğlu, "Saygıdeğer eşi Dilek İmamoğlu hanımefendiyle birlikte evimize nezaket ziyaretinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.
Davutoğlu, "Kendileriyle eşim Sare hanım ve oğlum Mehmet'le birlikte keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.