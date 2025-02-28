İmamoğlu, 'Diploma' iddiaları ile ilgili 14 isme dava açtı

Dava dilekçesinde, haberleri yapan kişilerin “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu işlediği belirtildi. Aralarında Nedim Şener, Halit Turan, Tolgahan Erdoğan gibi isimlerin de olduğu 14 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında şikayette bulunuldu.



Dava dilekçesinde Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı aday adayı olduğu hatırlatıldı. Söz konusu haberler, Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde aday adaylık başvurusunun ardından yapılmıştı. İmamoğlu’nun avukatları, İBB Fuaye salonunda yaptığı açıklamada tüm belgeleri paylaşarak iddiaları yalanlamıştı.



Karar Oy Birliğiyle Alındı



Diplomanın iptali ilişkin haberler, üniversiteler arası denklik ve puan durumuna dayanıyordu. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yaptığı yıl, söz konusu üniversitelerden geçişi engelleyen bir husus bulunmazken, üniversitede oluşturulan kurul, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51 öğrencinin oy birliğiyle İstanbul Üniversitesi’ne geçiş kararı verdiğine ilişkin belgeyi kamuoyu ile paylaştı.



Avukatların verdiği dilekçede şikayette bulunulan isimler ve hesaplar şunlardır:

- Umut Mürare

- Halit Turan

- Kenan Kıran

- Burak Doğan

- Tolgahan Erdoğan

- @dava_adami_ x hesabı

- Zeki Bahçe

- Nedim Şener

- @atlashbr x hesabı

- Emre Erciş

- @TurKulis x hesabı

- @sabriamcaparodi x hesabı

- @trxhaber x hesabı

- Berk Dokucu