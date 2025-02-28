Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu, 'Diploma' iddiaları ile ilgili 14 isme dava açtı /28 Şubat 2025 10:53

İmamoğlu, 'Diploma' iddiaları ile ilgili 14 isme dava açtı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, diplomasının sahte olduğu ve iptal edileceği yönünde gerçek dışı haber yapan kişilere dava açtı.

SHABER3.COM

Dava dilekçesinde, haberleri yapan kişilerin “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu işlediği belirtildi. Aralarında Nedim Şener, Halit Turan, Tolgahan Erdoğan gibi isimlerin de olduğu 14 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında şikayette bulunuldu.

Dava dilekçesinde Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı aday adayı olduğu hatırlatıldı. Söz konusu haberler, Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde aday adaylık başvurusunun ardından yapılmıştı. İmamoğlu’nun avukatları, İBB Fuaye salonunda yaptığı açıklamada tüm belgeleri paylaşarak iddiaları yalanlamıştı.

Karar Oy Birliğiyle Alındı

Diplomanın iptali ilişkin haberler, üniversiteler arası denklik ve puan durumuna dayanıyordu. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yaptığı yıl, söz konusu üniversitelerden geçişi engelleyen bir husus bulunmazken, üniversitede oluşturulan kurul, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51 öğrencinin oy birliğiyle İstanbul Üniversitesi’ne geçiş kararı verdiğine ilişkin belgeyi kamuoyu ile paylaştı.

Avukatların verdiği dilekçede şikayette bulunulan isimler ve hesaplar şunlardır:
- Umut Mürare
- Halit Turan
- Kenan Kıran
- Burak Doğan
- Tolgahan Erdoğan
- @dava_adami_ x hesabı
- Zeki Bahçe
- Nedim Şener
- @atlashbr x hesabı
- Emre Erciş
- @TurKulis x hesabı
- @sabriamcaparodi x hesabı
- @trxhaber x hesabı
- Berk Dokucu
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu, 'Diploma' iddiaları ile ilgili 14 isme dava açtı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:43:33