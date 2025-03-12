İmamoğlu 'diploma' sorusuna sert çıktı: Erdoğan'a sordun mu hiç?

CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçimde tek aday olarak çıkacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.





İmamoğlu, programda Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinin usulsüz olduğu iddialarını ve açılan soruşturmayı şu sözlerle değerlendirdi:





"Kıbrıs’ta okudum. 17 yaşındaki çocuk oraya gidiyor başvuruyor. 19 yaşında 600 senelik İstanbul Üniversitesi’nin ilanını görüyor. ‘Şu koşulları sağlarsan seni okuluma alacağım.’ Biz de gidiyoruz, başvuru yapıyoruz. Koşulları sağladığımız belgeli bilgili. Birilerinin diploması yok. Bende transkript var. Okul ders notlarım var. Belgelerim, fotoğraflarım var.





Okul arkadaşlarımı çağırsam, Ekol TV’nin önüne gelin deseydim bu sabah burada miting yapardım. Millet benim diplomamla uğraşıyor. Niye? Buradan bir baraj kurabilir miyiz, buradan bir duvar örebilir miyiz, bariyer kurabilir miyiz diye. Bütün belgelerimizi avukat arkadaşlarımız çalıştılar ve sundular.





O YÖK tarafından yazılan raporda imzası olanların hepsiyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Çünkü yalan konuşuyorlar. 1991’de mezun olmuş bir insana 1993 yılında bunun anlamı nedir biliyor musunuz? O insanın geçtiğimiz 4 yıl içinde, 1986’dan 1987’den beri okuduğu okulun derslerini, her şeyini kabul ediyorsun ve denklik veriyorsun ona. Diplomaya değil sadece geçmişine denklik veriyorsun."





"ADAMIN ÜNİVERSİTE ARKADAŞINI GÖRMEDİ BU MİLLET"

İmamoğlu, ilerleyen dakikalarda özgeçmişinin değiştirildiği iddiasına ilişkin gelen soruya "boş bir soru" diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu, Işık'a "Adamın üniversite arkadaşını görmedi bu millet, hiç sordun mu cumhurbaşkanına böyle bir şey geldi mi aklına?" diye karşılık verdi.





Ekrem İmamoğlu ve Candaş Tolga Işık arasında geçen konuşma şu şekilde gereçekleşti:





Ekrem İmamoğlu: Adamın üniversite arkadaşını görmedi bu millet, onları dikkate aldın mı hiç, sordun mu cumhurbaşkanına böyle bir şey geldi mi aklına?





Candaş Tolga Işık: Yani röportaj hiç yapamadım Sayın Cumhurbaşkanı ile yaparsam sorarım.





Ekrem İmamoğlu: Senin aran iyidir yani istediğin zaman yaparsın.





Candaş Tolga Işık: Hiç şu ana kadar 15 yıldır gazeteciyim hiç yapamadım.





Ekrem İmamoğlu: E demek ki aran iyi değil o zaman, niye 'aram iyi' diyip duruyorsun yıllardır.





Candaş Tolga Işık: Ben öyle duyuyorum





Ekrem İmamoğlu: Ben öyle duydum.





Candaş Tolga Işık: Ben size gösterdiğim gibi saygı gösteririm sadece.





Ekrem İmamoğlu: Ben de makamına saygı gösteriyorum.