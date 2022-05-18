İmamoğlu doğruladı: İBB Sözcülüğü birimi kaldırıldı

İstanbul Büyüklşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığı iddiasını doğruladı.



İmamoğlu, TELE 1’e yaptığı açıklamada, İBB Sözcülük biriminin kaldırıldığını doğrulayıp Murat Ongun’un başka bir göreve başlayacağını söyledi.



Ekrem İmamoğlu’nun ‘Doğu Karadeniz Turu’ dönüşünde gazetecilerle çektirdiği fotoğraf tartışmalara neden olmuştu. Konu hakkında gazeteci İsmail Küçükkaya, Murat Ongun ile görüştüğünü söyleyerek, Ongun’un, “Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır” dediğini aktarmıştı.



Ongun ayrıca çağrılan isimleri İmamoğlu’nun onayladığını belirterek “Nagehan Alçı çok seviliyor oralarda” ifadesini kullanmıştı.