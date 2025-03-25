Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu dosyasında savcıdan skandal HTS itirafı /25 Mart 2025 10:35

İmamoğlu dosyasında savcıdan skandal HTS itirafı

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Avukatların mahkeme tutağına geçen iddiaları dikkat çekti. Avukatlar savcının, söz konusu HTS kayıtlarının yetersiz olduğunu, daraltılmış HTS kayıtlarının ise yetişmediğini söylediğini öne sürdü.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 51 kişinin tutuklanmasının yankıları sürerken, soruşturmaya ilişkin çarpıcı iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Avukatların ifadesinde, soruşturma savcısının suçlamaya konu edilen HTS kayıtları için ‘yetersiz’ dediği öne sürüldü.

Tutuklanan kişilerin avukatları, sulh ceza hakimliğindeki ifadelerinde çarpıcı iddiaları ortaya attı. Avukatlar, soruşturma dosyasındaki HTS kayıtlarının çok geniş bir alanı kapsadığını ve daraltılmış HTS uygulamasının neden yapılmadığını savcıya sorarken, aldıkları yanıt ilginç oldu.

Sözcü'nün haberine göre, avukatlar savcının, söz konusu HTS kayıtlarının yetersiz olduğunu, daraltılmış HTS kayıtlarının ise yetişmediğini söylediğini öne sürdü. Söz konusu iddia, soruşturmanın detaysız ve çabuk bir şekilde yapıldığını, dosyada boşluklar olduğuna dikkat çekti.

Avukatlar mahkeme tutanaklarına da geçen ifadelerinde savcının dosya ‘boş’ olduğu için MASAK eve HTS raporu aldığını söylediğini ifade etti. Yeterli delillerin bu şekilde oluşturulduğunu söyleyen avukatlar, “Gözaltına almak için yeterli şüpheye ancak bu şekilde ulaşılmıştır” dedi.

Avukatlar şunları kaydetti:

“Bu şüphe tutuklamaya yeterli değildir. HTS kayıtlarının yetersiz olduğunu, 2 kilometrelik yarı çaplı bir HTS kaydı almanın bilimsel bir sonuç vermeyeceğini, bunun yerine doğrulanmış daha daraltılmış baz kayıtlarının neden toplanmadığını sorduğumuzda ‘yetişmemiş’ dedi. Neye yetişmemiş? Neye yetişmemiş anlamış değiliz. Bir siyasi yargılamanın parçası olduğumuzu düşünüyoruz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu dosyasında savcıdan skandal HTS itirafı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:50:22