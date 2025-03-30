İmamoğlu e-posta ve mektup adresi verdi

19 Mart'ta gözaltına alınan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Cezaevi'nden bayram mesajını paylaştı.





Sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşım yapan İmamoğlu "Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar! Çünkü biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz!" ifadelerini kullandı.





İmamoğlu, mesajının sonuna sevdiklerinin bayram mesajlarını yollayabilmesi için mail adresini ve mektup adresini de ekledi.





Mesajın tamamı şöyle:





"Şimdi ben sizden uzaktayım diye...





Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar!





Çünkü biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz!





Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız!





Ramazan Bayramımız kutlu olsun! Bayram mesajlarınızı [email protected] ’a mail yoluyla gönderebilirsiniz.





Hepsi bana iletilecek. Ya da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A1-1 Semizkumlar Mah. Çanta Cad. Silivri /İstanbul adresine mektup veya kartlarınızı iletebilirsiniz."