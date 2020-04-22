Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu: Ekmek dağıttım diye terörist mi oldum? /22 Nisan 2020 12:54

İmamoğlu: Ekmek dağıttım diye terörist mi oldum?

İçişleri Bakanlığı'nca hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dünyanın hiçbir ülkesinde millete ekmek dağıtan, gıda kolisi götüren, kısacası Anayasal görevi gereği hizmet eden belediyelere 'terör örgütü', başkanlarına da 'terör örgütü lideri' muamelesi yapılmaz" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İBB başta olmak üzere bazı belediyelerin halka yaptığı yardımlarla ilgili siyasi eleştiri ve saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin aktardığına göre İmamoğlu, "Biz belediye başkanları, siyasi tercihlerin ötesinde geniş toplumsal uzlaşı ile seçilmiş, her partiden vatandaşımızın oylarıyla göreve gelmiş kişileriz. Makama geldikten sonra parti rozeti çıkmış, oy versin vermesin, tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek zorunda olan insanlarız. Vatandaşa hizmetten öte hiç bir önceliğimiz yok” dedi.

'Bu makamlara oturmaya mı geldik, hizmet etmeye mi?'

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen koronavirüs salgınının neden olduğu zorluklara dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

"Başta ekonomik zorluklar. Ve tüm bu zorluklar ortadayken, bir belediye başkanı hiçbir şey yapmayacak. Bir belediye başkanı hiçbir işe karıştırılmayacak. İstenen bu. Bu mümkün mü Allah aşkına? Bu makamlara oturmaya mı geldik, hizmet etmeye mi?"

İBB Başkanı İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Dünyanın hiçbir ülkesinde, millete ekmek dağıtan, gıda kolisi götüren, kısacası Anayasal görevi gereği hizmet eden belediyelere ‘terör örgütü', başkanlarına da doğal olarak ‘terör örgütü lideri' muamelesi yapılmaz. Dünyanın hiçbir yerinde, terör örgütlerini sempatik gösterme riski olan, böyle tehlikeli cümleler de kurulmaz."

"İBB'nin ve diğer belediyelerimizin millete yardım faaliyetlerine 'terör örgütü' benzetmesi yapan, kim olursa olsun, yanıtını alır" diyen İmamoğlu açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ama şimdi ne vakti ne sırası. Bu hakkımı şahsen saklı tutuyorum. Liyakata, adalete, merhamete, koordinasyona dayalı bir çalışma yapıyoruz. Şimdilik arkamızdan gelen çok ağır ithamlara, kafamızı geri çevirip bakıyor, duyuyoruz. Ama ses etmeden yola devam ediyoruz. Arkamızdan bağıran kimselerle kaybedecek vaktimiz yok, biz millet için önde koşmaya devam ediyoruz. Ama susuyoruz… Aziz milletimizin hem hatrı hem hayrı için.
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