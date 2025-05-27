İmamoğlu, ekonominin 'sorumlusu'nu işaret etti: Başka yerde aramayın!

Son dönemde Şimşek'e karşı dozunu artıran Yenişafak'ın haberine bazı AKP'li isimler de destek verirken bunun, ekonomi yönetiminde bir değişim olacağı olarak yorumlandı.





Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'ekonominin sorumlusu'nu işaret etti.





Hükümete yakın Yenişafak gazetesinin, ekonominin dümenindeki isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirmesi gündeme bomba gibi düştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Sorumlu hemen yanı başınızda, başka yerde aramayın.Ekonomideki çöküşe, yoksulluğa, pahalılığa, gelir adaletsizliğine kılıf arıyorsunuz.Sorumlu, şafak baskınıyla milletin iradesine kelepçe taktırandır.Sorumlu, ayladır ağzından heybedeki turpu, dananın kuyruğunu, ahtapotun kollarını düşürmeyendir.Sorumlu, %50 faiz vererek döviz rezervi toplayıp, bir koltuk hırsı için bunu üç günde yakandır.Yaptığın her hukuksuz iş, ekonomiye daha büyük darbe vuruyor. Ekonominin başına istersen Nobelli iktisatçıyı getir, bu akılla bu milletin derdine zerre faydan olmayacak."