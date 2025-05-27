Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu, ekonominin 'sorumlusu'nu işaret etti: Başka yerde aramayın! /27 Mayıs 2025 00:57

İmamoğlu, ekonominin 'sorumlusu'nu işaret etti: Başka yerde aramayın!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a ekonomi üzerinden tepki göstererek "Sorumlu hemen yanı başınızda, başka yerde aramayın" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Hükümete yakın Yenişafak gazetesinin, ekonominin dümenindeki isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirmesi gündeme bomba gibi düştü.

Son dönemde Şimşek'e karşı dozunu artıran Yenişafak'ın haberine bazı AKP'li isimler de destek verirken bunun, ekonomi yönetiminde bir değişim olacağı olarak yorumlandı.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'ekonominin sorumlusu'nu işaret etti.

'İSTERSEN NOBELLİ İKTİSATÇIYI GETİR...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sorumlu hemen yanı başınızda, başka yerde aramayın.

Ekonomideki çöküşe, yoksulluğa, pahalılığa, gelir adaletsizliğine kılıf arıyorsunuz.

Sorumlu, şafak baskınıyla milletin iradesine kelepçe taktırandır.

Sorumlu, ayladır ağzından heybedeki turpu, dananın kuyruğunu, ahtapotun kollarını düşürmeyendir.

Sorumlu, %50 faiz vererek döviz rezervi toplayıp, bir koltuk hırsı için bunu üç günde yakandır.

Yaptığın her hukuksuz iş, ekonomiye daha büyük darbe vuruyor. Ekonominin başına istersen Nobelli iktisatçıyı getir, bu akılla bu milletin derdine zerre faydan olmayacak."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu, ekonominin 'sorumlusu'nu işaret etti: Başka... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:25:30