Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu engellenirse Özel aday olacak mı? Dikkat çeken açıklamalar! /31 Temmuz 2025 11:56

İmamoğlu engellenirse Özel aday olacak mı? Dikkat çeken açıklamalar!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının reddedilmesi durumunda gösterilebilecek diğer aday isimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SözcüTV'de Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı.

Özel, tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının reddedilmesi durumunda kendisinin de dahil olduğu, adaylık için öne çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Dilek İmamoğlu gibi isimlerle ilgili ''Böyle bir isim konuşmak doğru değil. Ben değilim açık konuşayım. Mansur bey de görevinin başında. Ekrem beyin adaylığı için şunu söyleyeyim. Bana hep sordular aday mısın değil misin? Gümbür gümbür seçimi kim alıyorsa onu aday yaparız. Birinin eşi olma siyaseti üzerinden tarifi bana göre haksızlık'' dedi. 


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