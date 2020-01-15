Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu Erdoğan'a Kanal İstanbul ile ilgili 4 sayfalık mektup vermiş /15 Ocak 2020 14:40

İmamoğlu Erdoğan'a Kanal İstanbul ile ilgili 4 sayfalık mektup vermiş

ürkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kanal İstanbul ile ilgili mektup verdiğini söyledi

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Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi Ankara'da ATO Congresium'da düzenleniyor.

Toplantının açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı salonun bulunduğu binanın girişinde belediye başkanları karşıladı.

Toplantı başlamadan önce belediye başkanlarının arasında yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir zarf uzattı.

Zarfı alıp inceleyen Erdoğan ile İmamoğlu bir süre sohbet etti.

İmamoğlu mektubun içeriği ile ilgili olarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 sayfalık bir mektup verdim, okudu. Çünkü yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum" dediği belirtildi.

Bakan Kurum Kanal İstanbul'dan söz ederken İmamoğlu'na baktı

Açılış töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bir konuşma yaptı.

Toplantıya CHP'li; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Bakan Kurum, konuşmasında Kanal İstanbul'u yapacaklarını bir kez daha vurguladı.

O sözleri ise salondakilerden alkış aldı.

Kameralar da o esnada İBB Başkanı İmamoğlu'nu çekti.

İmamoğlu toplantıya katılmama kararı aldı

Üç büyükşehir belediye başkanının katılacağı toplantıya İBB Ekrem İmamoğlu katılmama kararı aldı.
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